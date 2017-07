A Tesla vezére a mesterséges intelligencia szabályozását sürgeti

Elon Musk a

hétvégén tartott összejövetelen, a National Governors Association rendes nyári gyűlésén - amelyre a USA államainak kormányzói voltak hivatalosak -, ismét hangot adott félelmeinek – számolt be az IT café A Tesla vezére most arra koncentrált, hogy sürgesse a résztvevőket: a mesterséges intelligencia alkalmazásának szabályozását mihamarabb el kell végezni.

Nem szűnök meg kongatni a vészharangot, de amíg az emberek nem látnak az utcákon gyilkos robotokat, fel sem tudják fogni a problémát, mely most kifejezetten elméletinek és lehetetlennek tűnik. Az AI jelenleg létező civilizációnk egyik legnagyobb fenyegetése

– idézte a lap. (A videón kb. a 48. perctől.)Az AI esetében nem szabad megragadni annál az általános politikusi magatartásnál, mely a már megtörtént rossz dolgokra reagál, itt előre kell gondolkodni – hangsúlyozta Musk.A vállalatvezető nézeteit sokan osztják – ám legalább ennyien nem értenek vele egyet, mivel ő az egyelőre még utópiának tűnő mesterségesintelligencia-rendszerekről beszél, és nem azokról a technológiákról, amelyeket pl. a Google, a Facebook, a Microsoft stb. fejleszt és használ.