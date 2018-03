A természetfilm magyar találmány? - Ezt és sok más programot ajánl a közmédia a hétvégére

Szombaton a Gasztroangyal 17 órától kezdődik a Duna Televízió képernyőjén. Borbás Marcsi folytatja a legutóbbi adásban megkezdett legkülönlegesebb budapesti gasztrohelyszínek felkeresését. Vinkó Józseffel ezúttal Budára indulnak, hogy felkeressék Márai Sándor egykori kedvenc helyét, de bemutatják azt is, hogy mi a jó madártej és krumplipaprikás titka.



Az Öt kontinens című szórványmagyarságról szóló ismeretterjesztő műsor következő részét 11 órától láthatják a Duna World nézői.



A Hétszerszép című német mesefilmet az M2 gyerekcsatorna vetíti kicsiknek és nagyoknak 14.50-től.



Az MR2 Akusztik a Müpából című műsorban a Budapest Bár koncertfilmjét láthatják a nézők az M2 Petőfi TV-n 22.45-től.



Budai Nagy Antal címmel az 1971-ben készült magyar tévéjáték első részét vetíti az M3 retrocsatorna 21.40-től.

A Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek című ismeretterjesztő műsor következő része Sík Sándor életét mutatja be 16.25-től az M5 oktatási, kulturális és ismeretterjesztő csatornán.



Vasárnap a Magyarország, szeretlek! vetélkedőben Észak-Balaton térsége, valamint Nyírség és vidéke csapatai versengenek 19.50-től a Duna Televízióban.

Ezt követően a Szembesítés című, Szabó István által rendezett és a második világháború után Berlinben játszódó filmdrámát láthatják 21.25-től a nemzeti főadó nézői Harvey Keitel és Stellan Skarsgard főszereplésével.

A szántóvető lelkész - Tessedik Sámuel élete című ismeretterjesztő filmet 13.55-től vetíti a Duna World.



Mandaléna kisasszony történetét 14.50-től láthatják az M2 gyerekcsatorna nézői.



Következő héten indul a Holnap tali ötödik évada. Ebből az alkalomból a Holnap tali - A premier című egész estés felvezető filmet vetíti az M2 Petőfi TV vasárnap esti filmklubja, amelyet 21.05-től tűz műsorára a csatorna.



A Budai Nagy Antal című tévéjáték második részét 21.35-től követhetik nyomon az M3 képernyői előtt ülők.



A természetfilm magyar találmány? című ismeretterjesztő filmet 18 órától láthatják az M5 nézői, s talán a címben feltett kérdésre is választ kaphatnak az érdeklődők.