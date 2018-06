A teljesítményre fekteti a hangsúlyt az Apple, és sok új funkciót is bejelentettek

Apple arra törekszik, hogy felgyorsítsa az iOS 12 által támogatott eszközök teljes körét."Az iOS 12 esetében megduplázzuk a teljesítményt" - mondta Craig Federighi, az Apple amerikai számítástechnikai cég szoftverfejlesztő részlegének alelnöke. De az iPhone és az iPads új frissítése néhány jelentős kiegészítést, módosítást és fejlesztést tartalmaz - számolt be az a WWDC-ről a The Verge Az iOS 12 új Screen Time funkciójával nyomon követhető, hogy mennyi időt töltünk az eszközhasználatával és milyen alkalmazássokkal töltjük az időnket. Ezeket az alkalmazásokat kategóriánként csoportosíthatjuk (játékok, közösségi média stb.) de azt is nyomon követhetjük, hogy mely alkalmazások küldik a legtöbb értesítést. A Screen Time heti összefoglalja segít tudatosítani a használati szokásainkat.Ha már jól tudjuk, mivel töltjük a legtöbb időt, úgy belefeledkezve egy-egy appba, hogy észre sem vesszük, beállíthatunk magunknak időkorlátokat az Android P-hez hasonlóan. Ha elfogy az idő, amit adtunk magunknak, kapunk egy automatikus értesítést az iOS-tól. Ekkor még mégmindig dönteni tudunk, hogy folytatjuk-e amit épp csinálunk.Az iOS 12 bemutatja a csoportos FaceTime munkameneteket, amelyek akár 32 embert is tartalmazhatnak a Group FaceTime-ot támogatható az iOS és macOS rendszereken.Arra is ügyeltek, hogy átlátható legyen a csevegés: ha több ember van egy hívásban, a videó ablakai nagyobbak lesznek, amikor beszélnek és zsugorodnak, ha nem. Ráadásul, ha valaki esetleg unja magát, a hívások során használhatja az Animoji és a Memoji karaktereket, amelyek fejlesztésére szintén nagyon ráfeküdtek a fejlesztők.Az iOS 12 új applikációjával, a Measure-el pontosan megmérhetjük a körülöttünk lévő tárgyakat vagy falakat. Egyszerűen csak be kell fogni a kamerába, aminek kíváncsiak vagyunk a méretére, és kihúzni egy vonalat.a kamera keretébe helyezi, érintse meg és húzza ki a vonalat, és máris megtudjuk a méreteket. Persze számos alkalmazás már kínálja ezt a funkciót az ARKit használatával, de most az Apple létrehozza a sajátját, és kihasználja az új, pontosabb AR képességeket az iOS következő verziójában.