A Telenor kínál elsőként szuperolcsó mobilnetet

A Digitális Jólét Alapcsomag tarifái a legalacsonyabb díjazású nyilvános lakossági tarifákhoz képest 15%-kal olcsóbbankínálják a mobilinternetet. Az új tarifákat kifejezetten olyan ügyfelek számára vezeti be a Telenor, akik még sohasem használtak mobiladatot.A Telenor Magyarország a kormányzat által meghirdetett Digitális Jólét Program támogatójaként a magyar mobilszolgáltatók közül elsőként vezet be Digitális Jólét Alapcsomagot 2017. augusztus 1-jétől. Rendkívül kedvező áruk révén az új Digitális Jólét Alapcsomagok széles közönség számára teszik elérhetővé az internetezés élményét és a modern, digitális szolgáltatások használatát a vállalat világszínvonalú mobil adathálózatán keresztül.Annak érdekében, hogy az Digitális Jólét Alapcsomagot használó ügyfelek is maradéktalanul élvezhessék a legmodernebb technológiákat, a Telenor számukra is biztosítja a 3G és 4G hálózatot.

Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a Telenor lehet az első magyar mobilszolgáltató, amely Digitális Jólét Alapcsomag tarifákat vezetett be. Lehetőséget kívánunk adni azoknak, akik még sosem használtak internetet a mobiltelefonjukon, hogy kedvező áron férhessenek hozzá a mobilinternethez és a legújabb digitális szolgáltatásokhoz. Hiszem, hogy az internet a legfontosabb eszköz az esélyegyenlőtlenség leküzdésében és ügyfeleink személyes céljainak megvalósításában. A mobilinternettel tudást, információt, jobb üzleti lehetőségeket kínálunk az embereknek és elősegítjük Magyarország digitális fejlődését és gazdasági növekedését

– mondta el Alexandra Reich, a Telenor Magyarország vezérigazgatója.„A Digitális Jólét Program legfontosabb célkitűzése, hogy minden polgár a digitalizáció nyertesévé váljon. Minden akadályt lebontunk, ami annak az útjában áll, hogy valaki internethasználó lehessen. Annak érdekében, hogy az anyagi erőforrások hiánya egyetlen magyar polgárt se zárjon ki a digitális világban való részvételből, adócsökkentéssel, a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével és az ország minden településén ingyenes wifi-szolgáltatással igyekszünk segíteni.Az áfa-csökkentésnek és a DJA-nak köszönhetően 2017-ben mintegy 20-25%-kal olcsóbban juthatnak internet előfizetéshez a polgárok. A szolgáltatók számára másfél hónappal ezelőtt nyílt meg a pályázati lehetőség a Digitális Jólét Alapcsomag állami védjegyhasználatára és a szerződésben vállaltak szerint 45 napjuk lenne arra, hogy a kínálatukban is megjelenítsék a Digitális Jólét Alapcsomagot, de minden szolgáltatónál szinte azonnal megjelenik a kínálatban rendkívül olcsó, de korszerű internet-elérést kínáló Digitális Jólét Alapcsomag." – mondta el Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Program összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos.A Digitális Jólét Alapcsomag kedvezményeit és árait 24 hónapos időtartamig biztosítja a Telenor az ügyfeleknek, a kormányzat programjának megfelelően. A kedvezményes tarifákat használók két éves időtartama alatt díjmentesen átválthatnak nagyobb, publikus lakossági díjcsomagra, amennyiben megkedvelték a mobilinternet-használat előnyeit, és több adatot szeretnének.● Digitális Jólét hangalapú és mobilinternet tarifacsomag: havidíjas tarifacsomag, 50 perc belföldi, bármely alapdíjas irányban használható hívásidőt és 500 MB belföldi adatforgalmat biztosít havi bruttó 2490 forintért[2] (határozott, 24 hónapos előfizetői szerződéssel). Ennek lejárta után az ügyfelet az aktuálisan legalacsonyabb havidíjú, mobilinternetezésre is alkalmas lakossági díjcsomagra váltja át a Telenor, ha az ügyfél másképp nem rendelkezik.● Digitális Jólét 2GB mobilinternet tarifacsomag: havidíjas tarifacsomag, 2 gigabájt belföldi adatforgalmat biztosít bruttó 2190 forintos havidíjért[3] (határozott, 24 hónapos előfizetői szerződéssel). A havi adatkeret felhasználása esetén a netkapcsolatot 32/32 Kbps-os sebességre lassítják a számlázási ciklus végéig. A díjcsomag hívásra nem, de SMS-ezésre használható[4].● Digitális Jólét 600 MB-os adatjegy: kizárólag a Telenor feltöltőkártyás ügyfelei számára érhető el, 600 megabájt belföldi adatforgalmat biztosít bruttó 990 forintos havidíjért[5], amelyet a kártyás egyenlegből vonnak le. Az adatkeret felhasználása esetén a szolgáltatást a számlázási ciklus végéig felfüggeszti a Telenor. A 24 hónapos kedvezményes időszak lejártát követően – amennyiben a felhasználó ezt nem jelzi – a csomag árazása megegyezik a Telenor publikusan elérhető 600 MB-os adatcsomagjának árazásával.(1) A Telenor Digitális Jólét Alapcsomag ajánlatai nem tartalmaznak roaming szolgáltatást.(2) e-Komfort csomagban(3) e-Komfort csomagban(4) A díjszabás keretén belül küldött SMS-ek díja belföldre bruttó 42,50 forint üzenetenként, nemzetközi hálózatokba pedig 67 forint üzenetenként.(5) e-Komfort csomagban