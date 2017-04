A TEKesek ju-jitsuval készülnek a közelharcra - évente kétszer vizsgáznak is

Kötelező a ju-jitsu, évente kétszer vizsgázniuk is kell.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) dolgozóinak kötelező a ju-jitsu, évente kétszer vizsgázniuk is kell - mondta a TEK főigazgatója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.

Arról is beszélt a TEK-eseknek, hogyan kell gondolkozni harc előtt.

Hajdu János elmondta, 2010-ben az volt alapfilozófiájuk, hogy két fontos "vonalat" vegyenek fel, a japán ju-jitsut és a K1 szabályrendszerű full contact küzdelmet.Ebből alakították ki az úgynevezett TEK-fightot, amelyben speciális rendőri intézkedési technikát is ötvöznek a közelharccal.A TEK főigazgatóját annak kapcsán kérdezték, hogy a pénteki budapesti Bellator küzdősportsorozat rendezvényének díszvendége, Royce Gracie edzést tartott a TEK dolgozóinak.

A TEK főigazgatója elmondta, különösen a kóros elmeállapotú embereknél fordul elő, hogy mentődolgozót bántalmaznak, akár műveleti egységet is megtámadnak. A TEK munkatársai a legtöbbször igyekeznek elkerülni a fegyverhasználatot, ilyenkor szükség van a közelharcra - fejtette ki.Royce Gracie az M1-en elmondta, néhány új mozdulatot mutatott be, azt is ismertetve, hogyan kell gondolkozni harc előtt.