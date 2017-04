A szülők barátok, de tilos a randi Beckham és Ramsay gyerkőcei közt

David Beckham és Gordon Ramsay a legjobb barátok, de gyerekeiknek sosem engednék, hogy randizzanak egymással - írja a borsonline.hu . A sztárséf egy brit tévés magazinnak árulta el, hogy a focistával való szoros barátságuk velejárója, hogy gyermekeik is igen sok időt töltenek egymás társaságában. A Beckham-kölykök, Brooklyn, Romeo, Cruz és a kis Harper igen jó barátságban van Ramsay-ék négy gyermekével, Megannal, Jackkel, Hollyval és Mathildával, ám Gordon szerint ennél több nem is lesz soha közöttük.- Három lány, meg egy fiú, illetve három fiú, meg egy lány – mondta Ramsay. - Az ember azt gondolná, ez nem lehet véletlen, de Daviddal megállapodtunk, hogy nem hagyjuk elfajulni a dolgokat. A srácoknak határozottan megtiltottuk, hogy olyan szándékkal közeledjenek egymás felé, és egyelőre tartják is magukat ehhez.