A sztereotípiák ellen színpadon és vásznon

Fotó: Bánkúti Sándor



– Fantasztikusak voltak. Színészként tudjuk, hogy hogyan legyünk nyitottak, és hogyan mutassuk meg az érzelmeinket.– Áh, fordul a kocka, rendben. Szeretném, hogy azt az egy dolgot tudják, hogy a világ, ahogy mi azt a mai nap ismerjük, nem létezett korábban. Mi hoztuk létre. És ha mi hoztuk létre, valami mást is létrehozhatunk.– Abszolút. Hazudnék, ha nem ekként írnám le magam. Mexikóvárosban születtem, majd tizennégy éves koromban elküldtek az USA-ba. Mivel a világ nem az, ami, megalkottam magamnak ezt a kifejezést.– Igen, de nem is teljesen a filmiparban, hanem amikor megalkottam a Hova tűntek a mexikóiak? című filmet a férjemmel. Ez alapvetően vígjáték, de nagyon komoly vígjáték.– Sokkal többet lehet mondani. A nevetés nyitottabbá teszi az embereket, akik így készen állnak arra, hogy figyeljenek. Az a probléma, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy tudunk mindent, és ezért készek is vagyunk harcolni. Hogyan is tehetnénk másokat elég nyugodttá ahhoz, hogy figyeljenek arra, amit elmondok nekik?A félelemre apellálnak– A televízió nagyon érdekes lett mostanában. Például a Netflix és annak ereje elképesztő. Az egyetlen probléma, amit látok, hogy a mexikóiakat még mindig drogdílerekként ábrázolják. Nagyon érdekes karakterek: mindig veszélyben, extrém helyzetekben vannak. Értem, hogy drámai oldalról miért jó téma, de nem ez az egyetlen dolog, ami mi vagyunk. Állandóan harcolni kell, amikor a dolgok sztereotípiákká válnak. És ez bizonyára egy új sztereotípia. Régen az volt, hogy egy kis mexikói faluban élő férfi tequilával kínál. Ez megváltozott. Lehet, hogy erősebb lett, de még mindig egydimenziós, és ez veszélyes. Mert innentől, ha lát valaki egy mexikóit, azt fogja mondani, hogy áh, ő drogdíler.– Mindenhol jelen van. Ha „összeadjuk" a félelmet és az ignorálást, akkor gyűlölet a végeredmény. A politikusok azzal csalnak, hogy a félelemre és a figyelmen kívül hagyásra apellálnak, hogy szavazatokat kapjanak. Arra használják ezeket, hogy hatalmuk legyen, de nem tudják, mennyi gyűlöletet hagynak hátra. Ez nagyon veszélyes, mert a természet szereti a sokféleséget, meghal, ha nincs sokszínűség. Ezzel a természet ellen megyünk. Sok minden már csak az erőforrásokról szól.Hatnak a közbeszédre– Emlékeznünk kell, mit is mondunk azzal, hogy emberek vagyunk. Ugyanazok a szükségleteink, és mindannyian arra vágyunk, hogy szeressenek minket – gondoskodjanak rólunk, legyen egy hely, ahol aludhatunk, és tudjuk, hogy nem kell fagyoskodnunk és hogy van mit ennünk. Ezek az alapok. Kívánja bárki, hogy másoknak ez ne legyen meg? Tényleg? A probléma az, hogy sok médiatartalom és politikus afelé nyomja az embereket, hogy gyűlölettel viselkedjenek egy adott tömeg iránt… Olvastam pár gyönyörű sort egy magyar költőtől – valaki elküldte nekem, mert tudta, hogy itt vagyok. Azt írja, hogy egy költő, mielőtt megszületik, már akkor elkötelezett a társadalmi és politikai változás iránt.– Igen. Empátiát kell keltenünk, ami nem azt jelenti, hogy egyetértek a másikkal, hanem azt, hogy megértjük, honnan is jönnek a dolgok, aztán azokat átbeszéljük.– Most nagyon leköt egy személyes projekt. Könyvet írok. Időre volt szükségem, hogy belejöjjek. Írtam már színházat, írtam már filmet, de ez egy teljesen más folyamat.– Ez a gyönyörű különbség. Nem érdekel, mi történik vele, mert ez egy könyv. Ez a sztori, és senki ne mondja, hogy túl sok karakter van benne… Mert ez történik egy forgatókönyvvel. Sok párbeszédet írok, ami biztos azért van, mert színész vagyok. Közben dolgoztunk a Hova tűntek a mexikóiak? második részén, de nagyon lassan csináltuk, mert nem hollywoodi produkcióként akartuk csinálni (vagyis ha valami egyszer működik, jöhet a második, harmadik rész). Kinyitottunk egy ajtót, mondtunk, amit mondtunk, de a dolgok olyan gyorsan történnek az USA-ban, hogy gondoltuk, valamit továbbra is mondanunk kell. Az egyik legszebb dolog, ami a Hova tűntek a mexikóiak? kapcsán történt, hogy aközbeszéd részévé vált. Például újságírók és politikusok használják a címet mint kifejezést. Művészként nincs ennél szebb dolog, ami történhet veled: hatással lenni a társadalom mindennapjaira.Ha a férj a rendező...– A színházban a színész irányít, az az ő médiuma. A filmek és a televíziós műsorok elterjedése viszont nagyon gyors. Szép és szörnyű dolog egyben, hogy a színház nem permanens. Viszont különleges és egyedi. Ha azonban ezrekhez szeretnék szólni, azt filmmel vagy televízióval tudom elérni. Ezeket a maradandóság teszi fantasztikus médiummá.– Elmondok egy történetet. Nagyon nyilvánvaló, egyszerre szép és szörnyű. A Hova tűntek a mexikóiak? eredeti ötlete – amit példaként használok – az enyém volt. A férjem – akinek filmrendező a végzettsége, de egyúttal rocksztár és művész is – úgy döntött, nézzük meg, mit lehet kihozni ebből az ötletből. Megcsináltuk együtt a filmet. A rövidfilmben mindketten rendezőként tűntünk fel, kétség sem volt. Miután a rövidet nagy figyelemmel követték a fesztiválokon, jelentkeztek producerek, akik meg akarták csinálni a mozifilmet. Számomra természetesen a férjem volt a rendező, mert én nem annyira értek a technikai oldalához, de a rövidfilmben én voltam a színészek rendezője, és én írtam a dialógusokat. Ahogy kijött a mozifilm, az ő filmjévé vált. Megfordult, és azt mondta: „Yareli, látod, mondom nekik, hogy ez nemcsak az én filmem, hanem a miénk." Nem én kértem rá, magától mondta. Nagyon fair férfi, valószínűleg ezért vagyunk együtt. De az emberek egy sztereotípiát hoztak ki a helyzetből: a férj rendező, a feleség színésznő, szóval „ő rakott be engem a filmbe".Aztán megrázom magam– Igen, és ez működik, ezeknek a nőknek van hatalmuk. Szerintem Reese Witherspoon és Nicole Kidman csodálatos munkát végeztek a Hatalmas kis hazugságokkal.– Helyesen játszották ki a kártyáikat. Jól használják az erejüket, és látjuk, mi lesz ebből.– Biztosan vannak idők, amikor az ember azt mondja, „feladom, felejtsd el".– Aztán megrázom magam, és újra felállok. Színészként nézve őrületes, ahogy kirakjuk és feláldozzuk magunkat a meghallgatásokon. Ott állok „teljesen meztelenül" előttük, hogy megmondják, érek-e valamit vagy sem. És itt van az, hogy meg kell változtatnunk magunknak a narratívát, mert ők nem ezt mondják neked, hanem azért vannak ott, hogy lássák, illesz-e abba, ami nekik, az ő projektjükbe kell. Most – és nem tudom, hogy ez abból az erőből fakad-e, amit akönyvem írása adott – már nem akarok olyan meghallgatásokra menni, amik számomra nem izgalmasak. Kicsit arrogánsnak hangzik, de nem – ez inkább védekező… Azt hiszem, hátulról haladtam előre: egy nagyfilmmel indítottam a karrieremet, most pedig rengeteg kisebb, független filmet csinálok, számomra ebben rejlik az izgalmas színészi munka. Sok elsőfilmes, innovatív rendező és író van.– Abszolút. Vicces, mert amikor bármit is, de elsőre csinálsz, nem lehetsz tökéletes. Ilyenkor próbálgatni kell, mert van ebben valami frissesség, egy pénztől független szemléletmód.