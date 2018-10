A sztárséfek mellett egy kis romantikával erősít a LiChi TV

Idén ősszel is jócskán tartogat nézőinek meglepetéseket a LiChi TV. A legnagyobb sztárséfek mellett a romantika is beköltözik a csatornára az október 1-jén induló Az élet sava-borsa című sorozattal. Aki pedig két recept között filmes élményre vágyik, annak sem kell elkapcsolnia a csatornáról, mert október 5-én és 6-án szüreti szuperfilmek szórakoztatják nézőket. A gasztronómia szerelmeseinek jó hír, hogy október első két hetében (október 1. – 14.) kódolatlanul érhető el a LiChi TV műsora minden MinDig TV néző számára.



Ha csőstől jön a baj, egy dolgot tehet az ember, abba kapaszkodik, amiben a legjobb. Az élet sava-borsának főhőse, Anka esetében ez nem más, mint a főzés. A fiatal nőt épp elhagyja a férje, tinédzser lánya is kihívások elé állítja, és munkáját is elveszíti. Innen indul a LiChi TV romantikus sorozatának története, ami jócskán tartogat izgalmakat a nézők számára. Hogy hogyan alakul Anka élete, az október 1-től minden hétköznap este 20 órától kiderül a TV2 gasztro-csatornáján.



Szintén októbertől a Hal a tortán korábbi adásai is képernyőre kerülnek. Hétköznaponként 19 órától leshetnek be a nézők a sztárok konyhájába, hogy kiderüljön, melyikük forgatja legügyesebben a fakanalat.



A könnyed kikapcsolódás mellett továbbra is a legnagyobb sztárséfek mutatják meg, hogyan kell igazán, zamatos, ellenállhatatlan fogásokat az asztalra rakni. A LiChi TV-n októberben is a legnépszerűbb séfek hozzák el a világ ízeit. Folytatódnak a csatorna sikersorozatai, az Egyszerűen Nigella, a Jamie Amerikája, a Kapán innen, kaszán túl, a Sütimester, a Mindörökké Gordon és az Ételmentők.



A közkedvelt sorozatok mellett gasztronómiai ínyencségekkel, romantikával, vidámsággal és sztárvendégekkel jön a Szüreti filmek hétvégéje. A LiChi TV két mozifilmmel, október 5-én a Bor, mámor, Provance, míg október 6-án a Férjhez mész, mert azt mondtam szórakoztatja a nézőket.



A TV2 Csoport gasztrocsatornája ősszel is színes programkínálattal, változatos műsorokkal várja a konyha szerelmeseit.