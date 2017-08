A Szörnyűséges anya nyerte a Szarajevói Filmfesztivált

Egy asszony küzdelméről szól a Szasisi deda (Szörnyűséges anya) című georgiai (korábban Grúzia) film, amelyet a Szarajevói Filmfesztivál legjobb alkotásának választottak. A díjat csütörtök este adták át.



A történet szerint egy középkorú nőnek választani kell a családja és évekig elnyomott szenvedélye, az írás között. Végül az írás mellett dönt, amely lelkileg és testileg is hatalmas áldozatokat követel tőle.



A Szasisi deda a 27 éves Ana Urusadze első nagyjátékfilmje. A Michel Franco mexikói rendező vezette nemzetközi zsűri az "elegáns rendezésért", valamint a provokatív témaválasztásért díjazta az alkotást.



2013-ban szintén egy georgiai film nyerte meg a filmmustra fődíját, Szarajevó Szívét. Akkor Nana Ekvtimisvili és Simon Gross Az ártatlanság virágai című produkcióját díjazták.



A legjobb rendezőnek járó elismerést a román Emanuel Parvu vehette át csütörtökön a Meda, or the Not So Bright Side of Things (Meda, avagy a dolgok nem annyira fényes oldala) című filmjéért, amely saját elmondása szerint arról a helyzetről szól, amikor egy jó ember rossz körülmények közé keveredik, amelyekből megpróbál kitörni.



A filmben nyújtott alakításáért Serban Pavlu elnyerte a legjobb színésznek járó szarajevói díjat. A legjobb színésznőnek járó elismerést a kanadai Ornela Kapetani kapta az albán Daybreak (Pirkadat) című filmben játszott szerepéért.



A díjakért versenyző játékfilmek között az idén nem indult magyar produkció. Versenyen kívül ugyanakkor a közönség láthatta Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas Testről és lélekről című drámáját, valamint Mundruczó Kornél Jupiter holdja című alkotását.



A Nyugat-Balkán egyik legjelentősebb filmfesztiválján augusztus 11. és 18. között 18 kategóriában összesen 235 filmet láthatott a közönség: 111 egész estés és 124 rövidfilmet vetítettek, amelyek közül 137 volt játékfilm, 70 dokumentumfilm és 28 animáció.



A Szarajevó Szíve életműdíjat az idén Oliver Stone Oscar-díjas amerikai filmrendező és John Cleese brit színész, komikus, író kapta.