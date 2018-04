A szomszédainknál végleg eltűnnek a műanyag szatyrok

A jogszabály azt a három éve elfogadott törvényt szigorítja, amellyel Románia beültette jogrendszerükbe a könnyű műanyag táskák felhasználásának csökkentését célzó EU-s irányelvet - írja a borsonline.hu A törvény az 50 mikronnál vékonyabb műanyagból készült füles, illetve ingvállas tasakokat tiltja ki Romániából. A törvény emellett arra kötelezi a kereskedőket, hogy – a környezettudatos vásárlás megkönnyítése érdekében – jelöljék meg az újrahasznosítható csomagolóanyagokat, illetve ezek visszaváltását, vagy cseréjét is lehetővé kell tenniük.A szétdobált szatyrok a fejlődő országokban súlyos környezeti károkat okoznak, ezért Afrika és Ázsia sok országában régóta próbálnak fellépni ellenük. Sőt, az Európai Unió is úgy határozott tavaly, hogy 2020-ra nem akar már szatyrokat látni egy tagországban sem.Ezzel összhangban Magyarországon is magyasabb környezetvédelmi termékdíjakat vetettek ki a műanyag zacskókra. Remélhetőleg lassan nálunk is leáldozhat az egyszer használatos szatyrok kora. Az ingyen szatyrok már kis hazánkban is eltűntek a boltokból.Anélkül, hogy részletesen ismertetnénk a műanyag szatyrok gyártásának eljárását, érdemes elmondani, hogy a folyamathoz elsősorban nyersolaj, földgáz vagy egyéb petrolkémiai anyagok felhasználására van szükség és komoly széndioxid-kibocsátással jár. Jól szemlélteti a helyzetet, hogy az USA-ban például az évi 100 milliárd szatyor előállításához 12 millió hordó kőolaj szükséges.