A Szigeten csókolózott új párjával Demcsák Zsuzsa

A történelem ismétli önmagát: Demcsák Zsuzsa most, és három éve is a Sziget Fesztiválon mutatkozott először nyilvánosan aktuális szerelmével. Akkor a svéd származású szívtipróval, Sebastiannal alkotott egy párt, de míg akkor az esemény VIP-részében, most nem kereste a feltűnést, de a Bors fotósa így is lencsevégre kapta új párjával.

– Szinte el sem engedik egymást. Nagyon komolyan izzik köztük a levegő – számolt be a lapnak egy szemtanú. – Többször is láttuk már, ahogy szenvedélyesen összefonód­nak és heves csókokat váltanak. Még annak a szőke hölgy társaságában sem zavartatják magukat, aki velük van. Látszik, hogy közel áll hozzá is a férfi, úgy­hogy arra tippelünk, hogy régebben ismerik egymást, vagy Zsuzsa egyik közeli barátnője – mesélték a Zsuzsáék mellett fesztiválozó fiatalok.

Fotók forrása: borsonline

A Bors másnap megkereste a tévést, hogy kifaggassa a lovagjáról. Zsuzsa nem örült a róluk készült lesifotóknak, de nem tagadta a tagadhatatlant.

– Köszönöm szépen, jól vagyok, de a magán­életemmel kapcsolatban nem szeretnék részletekbe menni – mondta szűkszavúan Demcsák.

Ki is járt már a boldogság a volt műsorvezetőnek, akinek az elmúlt években karrierje és magánélete is hullámvölgybe került. Előbb arról szóltak a hírek, hogy exférje bántalmazta, majd arról, hogy egy éven belül két tévécsatornától távozott. Most úgy fest, élete kezd visszazökkenni a régi kerékvágásba: ősszel visszatér a képernyőre, a TV2 új főzősműsora, a MasterChef VIP-szereplőjeként, és szerelmi életében is új fejezet nyílt.