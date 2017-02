A Széttörve már harmadik hete vezeti a kasszasikerlistát

M. Night Shyamalan Széttörve című filmje immár harmadik héten vezeti az észak-amerikai kasszasikerlistát, ezen a hétvégén további 14,6 millió dollár értékben váltottak jegyet a pszichothrillerre.



A James McAvoy főszereplésével forgatott film kevesebb mint 10 millió dollárból készült, ezzel szemben a jegyeladásokból származó bevétele három hét alatt csaknem elérte a 100 millió dollárt.



A kasszasikerlista második helyére egy premierfilm, a Körök című thriller került, amely A kör című 2002-es horrorfranchise feltámasztása. A produkció 13 millió dollárral lett a második.



Nagyot bukott mindössze 3,8 millió dollárt kitevő bevétellel a hét másik premierfilmje, a The Space Between Us című bolygóközi románc, amelyben Asa Butterfield játszik egy Marson született fiút



A Super Bowl-hétvége hagyományosan gyenge időszaka az észak-amerikai moziknak.