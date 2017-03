A szépség és a szörnyeteg továbbra is vezeti az észak-amerikai kasszasikerlistát

Az Emma Watson és Dan Stevens főszereplésével forgatott romantikus mesefilm tíz napja debütált az észak-amerikai mozikban, ezalatt 317 millió dollárért (91 milliárd forintért) váltottak rá jegyet az amerikai és kanadai nézők. A nemzetközi forgalmazással együtt pedig a film bevétele már félmilliárd dollár fölött jár.



Az elemzők szerint minden idők legnagyobb márciusi jegybevételét érték el a mozik Észak-Amerikában, először sikerült túlszárnyalni az egymilliárd dolláros (287 milliárd forintos) bevételt, pedig még nem is ért véget a hónap.



"A március a hónapok rocksztárja lett" - jelentette ki Paul Dergarabedian boxoffice-szakértő, aki a felszálló trend folyatását vetítette előre áprilisban és a nyári moziszezonban is, amely A galaxis őrzői folytatásával kezdődik májusban.



A tavalyi március 948 millió dolláros bevételt hozott az észak-amerikai mozikban, akkor a Zootropolis - Állati nagy balhé és a Batman Superman ellen - Az igazság hajnala című filmekre özönlöttek a nézők.



A hétvégén mutatták be Észak-Amerikában a Power Rangers című sci-fi akciófilmet, ami a kilencvenes évekbeli tévésorozat nyomán készült, és nagy várakozás előzte meg. A produkció 40,5 millió dolláros (11,6 milliárd forintos) jegyeladást ért el péntektől vasárnapig.



A Kong: Koponya-sziget a harmadik helyet szerezte meg a hétvégi listán 14,4 millió dollárral (4,1 milliárd forinttal), amellyel eddigi teljes bevételét 133, 5 millió dollárra növelte. A Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds és Jake Gyllenhaal főszereplésével forgatott Élet című sci-fi 12,6 millió dollárt (3,6 milliárd forintot) keresett a jegypénztáraknál. A toplistán a Logan követi 10,1 millió dollárral (2,9 milliárd forinttal), a mindössze 4,5 milliós költségvetésből forgatott Tűnj el! című horrorért pedig 8,7 milliót (2,5 milliárd forintot) fizettek a nézők.