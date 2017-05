A szépség ára - A világ legtörékenyebb telefonja lett az S8

Az amerikai garancia kiterjesztéssel foglalkozó SquareTrade videója - amelyen a Samsung Galaxy S8 és a Samsung Galaxy S8+ látható -, azt mutatja be, hogy reagált a töréstesztre a készülék.A riport szerint ez az első olyan tesztelt készülék, amely már az első esésnél minden irányból tört. A Motherboard is hasonlóról számolt be, egészen pontosan arról, hogy a szervizek már most tele vannak törött, javításra váró S8 és S8+ telefonnal, lévén a telefonok népszerűek, nagyon törékenyek és nagyon drágák, a szerviz pedig ehhez képest még nem is drága - írja a telefonguru A portál úgy magyarázza, hogy a törések fő oka maga a gyönyörű Infinity kijelző, amely keretmentes és Gorilla Glass 5 karcvédelmet kapott. Ehhez tartozik a szintén nem a rugalmasságáról híres fém keret és a szintén üveg hátlap. Ezek együttesen a legkisebb ejtésre is törnek.A lap úgy tudja, hogy Amerikában, a Samsung Galaxy S7 és S7 edge-hez képest némileg olcsóbban lehet kihozni a kijelző cserérét, ugyanis 200 dollár körül már beszerezhető Kínából egy kijelző. Ez nagyjából 50-100 dollárral olcsóbb, mintha az S7-hez vásárolnánk.