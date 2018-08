A személyes történetekre összpontosít az idei Locarnói Filmfesztivál Carlo Chatrian művészeti vezető szerint, aki idén utolsó alkalommal irányítja a svájci filmes seregszemlét.A szerda este megnyitott 71. filmfesztiválon több mint 200 rövid-, játék- és dokumentumfilmet vetítenek, köztük több magyar film világpremierje is látható lesz. A svájci filmes seregszemlét szerda este a francia Vianney Lebasque Teamgeist című játékfilmje, valamint Stan Laurel és Oliver Hardy Liberty című 1929-es hollywoodi rövidfilmje nyitja.Chatrian öt éve áll a Locarnói Filmfesztivál élén, következő évtől a Berlinale művészeti vezetője lesz. A filmfesztiválon szereplő alkotásokról elmondta, hogy közülük sok "személyes történetekre koncentrál", bennük azonban a jelen konfliktusai "a háttérben mennydörgésszerűen felismerhetőek".A fesztivál augusztus 11-én ér véget a díjátadóval.A nemzetközi színészgárdával készült film főszereplője a román Vlad Ivanov. A főbb szerepekben Jacques Weber, Féodor Atkine, Djemel Barek, Jo Prestia, Johanna ter Steege, és a Timbuktuból ismert Toulou Kiki láthatók.A Marokkóban forgatott filmet Fillenz Ádám fényképezte, producere Taschler Andrea. Az alkotás a magyar Mirage Film, a magyar Travisss Film, a francia Films de l'Aprés-Midi, a holland Rotterdam Films, a német One Two Films, a svéd Chimney Pot és a Film i Väst és a marokkói La Prod koprodukciója. A Tegnap a tervek szerint szeptemberben debütál a magyar mozikban.A többi versenyfilm rendezői között van a többszörösen díjazott dél-koraei Hong Szang Szu, aki Hotel by the River című filmjével szerepel a válogatásban. Az amerikai Kent Jones Diane című filmje már három díjat nyert a Tribecai Filmfesztiválon, a svájci szemlén is indul a legjobbnak járó díjért.Látható lesz a németországi Wintermärchen Jan Bonnytól és a La Flor az argentin Mariano Linastól. A filmtörténelem előtt tisztelgő alkotás 14 órán át tart, a művet több részletben mutatják be - mondta el Chatrian.programjában három, a Filmalap támogatásával készült alkotás is szerepel, ezzel magyar játékfilmek több mint 10 év után kaptak először meghívást a rangos eseményre. Meghívást kapott a Tegnap mellett Milorad Krstić animációs akcióthrillere, a Ruben Brandt, a gyűjtő és Zurbó Dorottya első önálló rendezése, a Könnyű leckék is.A locarnói fesztivál egyedülálló szabadtéri vetítésén, a nyolcezer férőhelyes Piazza Grandén lesz a Ruben Brandt, a gyűjtő világpremierje.Az akcióthriller több mint 100 szakemberből álló animációs csapat alkotása. A filmet Milorad Krstic szerb származású, Magyarországon élő festő, látványtervező, animációs művész rendezte és írta, valamint a látványt is ő tervezte. Krstic mellett a film producere Miskolczi Péter, Roczkov Radmila, Roczkov Hermina és Kurdy-Fehér János. Az alkotást novemberben mutatják be a magyar mozikban.Zurbó Dorottya a filmalap Inkubátor Program támogatásával készítettecímű első önálló rendezését, amely a Kritikusok Hete programban lesz látható Locarnóban. A svájci filmkritikus szövetség által szervezett program mindössze hét innovatív dokumentumfilmet hívott meg.A Könnyű leckék egy fiatal szomáliai lány életét tárja elénk, aki a felnőtté válás határán minden szálat el kell, hogy szakítson, ami hazájához köti, hogy új életet kezdhessen Magyarországon. A Könnyű leckék az Éclipse Film gyártásában készült, producere Ugrin Julianna, a magyar mozikban októberben mutatja be az Elf Pictures.