A szelfiző majom lett az év embere

Az év emberének választotta a PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) amerikai állatvédő szervezet azt a véletlenül szelfiző makákót, amelynek fotója hosszú jogvitát váltott ki.

A PETA szerdai közleménye szerint a Naruto nevű fekete makákó a szelfivel azt mutatta meg, hogy "ő nem valami, hanem valaki".



Naruto vigyorgó önportréja az elmúlt években bejárta a világhálót.



David Slater brit fotóst a PETA nemzetközi állatvédő szervezet beperelte, mivel szerintük a híressé vált kép utáni szerzői jogi bevétel az indonéziai dzsungelben élő makákónak jár. A per hosszan húzódott, de egy San Franciscó-i bíróság szeptemberben pontot tett az ügy végére. Az ítélet szerint a majmot nem illeti meg a szerzői jog, Slater azonban úgy döntött, hogy a szerzői jogból a jövőben befolyó összeg negyedét olyan jótékonysági szervezetnek utalja, amely gondoskodik "a Naruto nevű majomról vagy élőhelyének megőrzéséről".



A brit fotós 2011-ben készített fotósorozatot Celebesz sziget állatvilágáról. A felvételeket később könyvben mutatta be, amelyben két Naruto által készített önportré is szerepelt. Ezek úgy születtek, hogy a majom az őserdőben felkapta a fotós egy gépét és véletlenül készített magáról pár szelfit. "Naruto történelmi jelentőségű szelfije új megvilágításba helyezi, ki számít személynek és ki nem, ezen kívül az első olyan perhez vezetett, amely egy állatról akarta bebizonyítani, hogy birtokosa valaminek, nem pedig ő a tulajdona valakinek" - írta közleményében Ingrid Newkirk, a PETA alapítója.