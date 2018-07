A hely szelleme is hozzátesz a II. András életét felelevenítő Koronázási Szertartásjáték című produkcióhoz - emelte ki Szikora János rendező az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában.



A székesfehérvári Nemzeti Emlékhelyen augusztus 18-án és 19-én tartják meg a hatodik Koronázási Szertartásjátékot.



A darabot a Vörösmarty Színház igazgatója, Szikora János rendezi.

Az Árpád-ház egyik legjelentősebb uralkodójának életútját három fontos motívum - az általa kiadott Aranybulla, lánya, Szent Erzsébet élete és felesége, Gertrúd meggyilkolása - mentén igyekszik bemutatni.



Szikora János az M1-en utóbbi kapcsán megjegyezte, Gertrúd meggyilkolása nem egészen úgy történt, ahogy azt Katona József a Bánk bánban ábrázolta, így a mostani előadásukkal egy más teóriát láthatnak a nézők.



A darabot ott mutatják be, ahol évszázadokkal korábban a koronázási szertartás zajlott. Így a nézők egyfajta "szakrális esemény" részesei is lesznek - emelte ki a rendező.