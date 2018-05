A szegedi papucs diadala: rangos elismerést kapott a Móra Ferenc Múzeum papucsos tárlata

Minden évben átadják az „Év kiállítása"-díjat, mellyel a hazai múzeumok, közgyűjtemények legérdekesebb, legértékesebb tárlatait ismeri el a múzeumi szakma. 2018-ban az „Év kiállítása" cím mellett további elismerésekkel jutalmazták a kiemelkedő hazai kiállításokat.

A Móra Ferenc Múzeum „Páratlanok – A szegedi papucs története" című kiállítását is díjazta a szakmai zsűri: a tárlat elismerő oklevelet kapott, melyet múlt hétvégén a Nemzeti Múzeumban, a Múzeumok Majálisán adtak át ünnepélyes keretek között.

Az oklevél a szegediség erősítése mellett a korszerű megoldásokat is dicséri: a kiállítás „a szegedi identitás egyik közismert elemét mutatta be a tárgyak – szövegek – fotók – filmek látványos installációjával, a látogatók aktív bevonásával."A kiállítás kapcsán Szögi Csaba mesélt a szegedi papucsról a folkMAGazinnak, a szöveget a librarius.hu idézi:

– A két világháború között volt egy Talpai Emil nevezetű ügyvéd Szegeden, aki mindent, így papucsot is gyűjtött. Ő az akkor létező összes szegedi papucsostól rendelt egy darab papucsot, amit aztán soha senki nem hordott, hiszen bekerültek a gyűjteménybe. Amikor Talpai meghalt, a fia elköltözött a városból, és senki nem tudta, hogy mi lett a gyűjteménnyel. Aztán egyszer a Hagyományok Háza Baráti Kör rendezett egy őrségi kirándulást, amit a párom szervezett. Ezen a kiránduláson elmentek a körmendi múzeumba is, ahol ruha és cipőrészleg is van. S láss csodát, ott volt egy csomó szegedi papucs! Kiderült, hogy ez a Talpai-gyűjtemény, csak a szegedi és a körmendi múzeum nem tudott egymásról. A két múzeumot sikerült összehoznom, és így létrejöhetett egy jelentős papucskiállítás Szegeden. Tavaly tavasszal nyílt meg, és akkora sikere van, hogy a tervezett féléves nyitva tartást meghosszabbították újra és újra. Most úgy néz ki, hogy augusztus végéig látható, de lehet, hogy ennél is tovább. Ezen a kiállításon van fotó a nagyapámról és a dédnagyapámról.



Ennek kapcsán kezdődött az ötletelés, hogy miként lehetne ezt a lábbelit újra divatba hozni, a készítését újra megtanítani… Egy sor, szakemberek számára is komolyan vehető gondolat állt össze – részben a Facebook-csoport segítségével. A Móra Ferenc Múzeum igazgatóhelyettese, dr. Bárkányi Ildikó, aki végzettségét tekintve néprajzos, komoly lehetőségeket lát a projektben, és nagy papucs-rajongó, akit viszonylag könnyű volt „az ügy" mellé állítani.

…