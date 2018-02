A szakértő reménykedik, hogy a Testről és lélekről elhozza az Oscar-díjat

Dudás Viktor filmszakértő reméli, hogy ismét Oscar-díjnak örülhet az ország március 4-én, az Oscar-gálán, amelyen Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje is ott van az öt jelölt között a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában.



Dudás Viktor vasárnap az M1 aktuális csatornán azt mondta: a verseny nagyon kiélezett, hiszen ami két éve a Saul fiát magyar szempontból biztos esélyessé tette, hogy Cannes-i díjazottként volt ott a jelöltek között, az most elmondható Ruben Östlund A négyzet című filmjéről.

A kategóriában az Una mujer fantástica című chilei film is nagyon sok rajongót szerzett magának - tette hozzá.



A szakértő úgy fogalmazott: sajnos pont a legjobb külföldi film kategóriában "nem csak a filmen múlik" a siker; függetlenül attól, hogy Enyedi Ildikó filmje mennyire szép, lírai és mennyire új formanyelvet hoz, ha van két másik olyan film a jelöltek között, amelynek akár a kampánya sokkal erősebb, akkor lehet, hogy nem is az esztétikai élmény, a filmélmény fog dönteni.



A 90. Oscar-díjátadó gálát március 4-én rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban.