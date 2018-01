A szakértő elmondta: így tűnhet évekkel fiatalabbnak

A nők több mint 90 százaléka előbb vagy utóbb elkezd foglalkozni arcvonásai változásával, az arcfrissesség tompulásával. Akik újév alkalmával megfogadták, hogy idén többet törődnek a külsejükkel, azok számára az optikai arcfiatalítás 2018 válasza: néhány ügyes trükkel akár egy évtizedet is letagadhatunk a korunkból, ismerőseink pedig ránk sem fognak ismerni.



A nők természetüknél fogva mindig a fiatalságot keresik és idővel felismerik, hogy az előnyös smink fokozza vagy előhívja a szépségüket, újra élettel tölti meg vonásaikat. Bár az újesztendő sok hölgy életében a változás és az átalakulás szimbóluma, a rendszeres és életkornak megfelelő bőrápolás önmagában nem hozza meg az elégedettséget.



– Idővel az arcbőr fakóbbá válik, a vonások tompulnak, a száj színe már nem elég friss. A legáltalánosabb és legősibb otthoni módszer a szebbé válásra a sminkelés. Smink hatására ugyanis minden női arc sugárzóbbá, frissebbé válik. Az élettel teli arc, a kellemes, finom és előnyös smink ráadásul segíthet, hogy egy nő éveket is letagadhasson a korából – mondta Patkós Alexandra arcművész, akinek egész életében nőtársai szebbé tétele volt a küldetése.



A szakértő elmondta: szinte mindenki kipróbál valamilyen fiatalító módszert, legyen az arckrém, arckezelések, ráncfeltöltés vagy botox, de ezek hatása nem tart tovább pár hónapnál, és nem érhető el velük a kívánt eredmény.Idén mindenki tiszta lappal indul, és ha szeretnénk szebben, csinosabban és sugárzóbban megjelenni az utcán vagy a munkahelyen, a sminkeléssel, de leginkább a személyre szabott sminktetováló technikákkal látványos, gyors és tartós átalakulást érhetünk el, ami az egész évre kihat.



– Tudjuk, hogy a szemöldök hangsúlyos része az arcnak. Egy jól megválasztott szemöldökforma nyitja a tekintetet, ami már önmagában is fiatalítja az arcot. A szemsmink kivétel nélkül mindenkinek jól áll, hiszen kiemeli a szemszínt. Egy egyéniséghez illő ajaksatírozással pedig nemcsak a száj korábbi teltségét és frissességét tudjuk visszaadni, hanem sugárzóvá, üdévé is válik az arc – mondta Patkós Alexandra, aki szerint a teljes sminktetoválás esetében az ismerősök úgy veszik észre a változást, hogy nem tudják megfejteni a titkot, csak annyit sejtenek biztosan, hogy újévi fogadalom állhat a háttérben.



– Ha egy barát idén először lát valakit a sminktetoválás után, a nők arról faggatják, hogy szerelmes-e, a férfiak pedig a legtöbbször arra tippelnek először, hogy fodrásznál járt. A tetoválás ténye fel sem tűnik senkinek, mégis rácsodálkoznak az illetőre – mesélte a szakértő.



A sminktetoválással nemcsak elégedettebbé tehetjük önmagunkat 2018-ban, hanem az életünket is megkönnyíthetjük, hiszen jelentősen megrövidíti a reggeli készülődést,miközben sportolásnál, kánikulában, vízben és gyakorlatilag bármilyen élethelyzetben magabiztosságot ad. Szükség esetén klasszikus sminkkel könnyen átalakítható, elfedhető, tehát nem kell attól félni, hogy csak a választott színeket kell viselnünk minden nap, és akár évekig tartós szépséget ad.