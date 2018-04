A streaming mentheti meg a zeneipart

A streaming ágazat tavaly 7,2 milliárd dollár (1840 milliárd forint) bevételt könyvelt el. A szolgáltatásokra előfizetők száma egy év alatt 112 millióról 176 millióra ugrott. A streaming zeneszolgáltatás felfutásának köszönhetően a lemezcégek már három egymást követő évben tapasztaltak növekedést 15 évi hanyatlás után.



A globális zeneipart képviselő szervezet, az IFPI adatai szerint 2017-ben a teljes zeneipar 17,3 milliárd dollárt (4422 milliárd forintot) hozott, míg egy évvel korábban 15,7 milliárd dollárral (4013 milliárd forinttal) zárták az évet.



Az IFPI ugyanakkor megjegyezte, hogy ez az eredmény még mindig csak a kétharmada az iparág 1999-es csúcsának, a CD-korszak delelőjén.



Tavaly a legtöbb lemezt eladó sztárok között volt Ed Sheeran 6,1 millió példánnyal, Taylor Swift 4,5 millió példánnyal és Pink 1,8 millió példánnyal. Az első tíz között szerepel a U2 és Kendrick Lamar egyaránt 1,3 millió lemezzel, és Bruno Mars egymillió lemezzel.



Az IFPI szerint a legnagyobb feladat továbbra is az, hogy az olyan közösségi portálok, mint a YouTube és a Facebook megfelelő kompenzációt nyújtsanak, ugyanis még mindig arra hivatkoznak, hogy a felhasználók által feltöltött jogdíjas zenés videókért nem terheli őket felelősség.



"Strukturális hiba van a rendszerben. Nagy az eltérés a között, hogy mit kezdenek a zenével a platformok és abból mennyit térítenek vissza" - mondta Francia Moore, a szervezet vezetője.



Az IFPI egy olyan törvényt szeretne elfogadtatni Európában, amely arra kötelezné ezeket a honlapokat, hogy nagyobb kompenzációt adjanak a zenészeknek. Moore hangsúlyozta: nagyon remélik, hogy még a Brexit előtt hatályba lép ez a rendelkezés, ami így Európában és Nagy-Britanniában is érvényes lesz. A globális zenei piacon Európában a leglassabb a növekedés.



Tavaly 4,3 százalékos volt, míg Dél-Amerikában 17,5 százalék, az Egyesült Államokban pedig 12,8 százalék volt a bővülés. Moore szerint az európai adatot az magyarázza, hogy Franciaországban és Németországban a rajongók még jobban ragaszkodnak a CD-hez és a lemezekhez a streaming szolgáltatásokkal szemben.



A leggyorsabban növekedő területek között van Kína, ahol tavaly 35 százalékos volt a streaming-bevétel növekedése, és ezzel a kínai lett a tízedik legnagyobb zenei piac 2017-ben.



A szakértők szerint a streamingnek köszönhetően hamarosan az afrikai szupersztárok is betörhetnek a világpiacra. A másik nagy előretörési lehetőséget pedig a hangra aktiválódó technológia térhódításában látják. A kutatások szerint ugyanis az okoshangszórókat jelenleg főleg zenelejátszáshoz használják, ám a technológia rövidesen átalakíthatja azt, ahogyan zenét hallgatunk autónkban.