A STRAND Fesztiválon adták át a Petőfi Zenei Díjakat - galéria

Fotó: Rockstar Photographers

A Petőfi Zenei Díj 2018 díjazottjai



Az év zenekara: Halott Pénz

Az év videoklipje: Rúzsa Magdolna - Mosd Fehérre

Az év női előadója: Fábián Juli

Az év koncertje: Wellhello, “A hentesék", 2017.06.07., Budapest Park

Az év férfi előadója: Lukács László

Az év felfedezettje: Follow the Flow

Az év DJ-je: JumoDaddy

Az év dala: Pápai Joci - Origo

Életműdíj: Tátrai Tibor

Kilenc kategória jelöltjei versengtek azért, hogy átvehessék a bronzból készült Petőfi-szobrokat, Verebélyi Dia képzőművész alkotását. A nomináltak közé azok kerülhettek, akik dalai az elmúlt egy évben a legtöbbet szerepeltek a Petőfi Rádió műsorán.Az életműdíjat 2017-ben Bereményi Géza, tavaly Demjén Ferenc, idén pedig Tátrai Tibor vette át, aki a Hobo Blues Band: Vadászat című klasszikusnak számító albumáról az Ivan & the Parazollal közösen adott elő egy dalt."Az év női előadója" kategória négy jelöltje, Lábas Viki, Rúzsa Magdi, Schoblocher Barbara és Sena pár héttel ezelőtt azzal keresték fel a Petőfi Zenei Díj 2018 szervezőit, hogy mindnyájan lemondanak a jelölésükről, az ötödik nominált, Fábián Juli javára. E megható gesztus nyomán a Petőfi Rádió, az M2 Petőfi TV és a VOLT Produkció úgy döntött, idén posthumus díjat adnak át ebben a kategóriában, amelyet Fábián Juli édesanyja vett át Vaszily Miklóstól, az MTVA vezérigazgatójától, a jelöltek pedig az énekesnő emlékére a Like a Child című dalát adták elő.A kétórás show-ban egyedi produkcióval lépett színpadra a Cloud9+ és Járai Márk, a Kelemen Kabátban, Ákos, a brit vilgsztár: Sigala, a Nagy-Szín-Pad! 2018-as győztese, az Apey and the Pea, A DAL Akusztik verseny közönségszavazásának győztese, a Leander Kills, a show zárásaként pedig 100 lány "üldözte" a színpadon a Wellhello csapatát.A kétórás show-t a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV élőben közveítette."A Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV kiemelt eseménye a Petőfi Zenei Díj show, amelyet a hallgatóink és a nézőink is minden évben várnak. Számunkra és a szervező VOLT Produkció számára igazán nagy feladat ez a közvetítés, hiszen egy fesztivál keretében, élőben kell lebonyolítani egy olyan show-t, amelyben számos produkció mindössze néhány perces átállásokkal váltja egymást. Cél, hogy a fesztiválozók és a tv-nézők, rádióhallgatók is élvezzék a műsort. Azt remélem, idén ez sikerült" – mondta el Medvegy Anikó, az M2 Petőfi TV csatornaigazagtaója. Az est házigazdái-műsorvezetői Rókusfalvy Lili és Harsányi Levente voltak."A Petőfi Zenei Díj indulásakor fontos szempont volt, hogy olyan közegben valósítsuk meg a díjátadó show-t, ahol a főszereplők, a zenészek és a közönség is otthon érzik magukat. A STRAND Fesztivál először adott otthont a Petőfi Zenei Díjnak, bizosra veszem, hogy jövőre ugyanitt találkozunk" – mondta el Lobenwein Norbert, a Petőfi Zenei Díj és a STRAND Fesztivál főszervezője.A Petőfi Zenei Díj 2018 show-val elindult az idei STRAND Fesztivál, amely vasárnap hajnalig várja vendégeit. A fesztiválon fellép többek között a Thirty Seconds to Mars, Robin Schulz, Rag n Bone Man, Fritz Kalkbrenner és a Petőfi Rádió legtöbb magyar kedvence. A STRAND Fesztivált szombat este a Halott Pénz nagykoncertje, valamint a 90-es évek legnagyobbjait felvonultató buli zárja, a SNAP!-el a főszerepben.