A Star Wars producerei cáfolták, hogy Carrie Fisher digitális feltámasztására készülnének

A Lucasfilm a hétvégén biztosította a rajongóit: nem tervezi, hogy digitálisan keltse életre Carrie Fisher játéka alapján Leia hercegnőt. A filmsorozat producerei közleményben cáfolták az, hogy a Star Wars IX. részében a hercegnő CGI-verzióban jelenne meg a filmvásznon - számolt be róla több amerikai hírportál, köztük a Rolling Stone magazin.A pletykák a színésznő váratlan halála után kaptak lábra, Fisher ugyanis a Star Wars - Az ébredő Erő című részében, amely a sorozat VII. epizódjaként készült el, Leia hercegnőként tért vissza a filmvászonra, és a Disney stúdió Fisher halálát követően közölte, hogy a 2017-ben a mozikba kerülő VIII. részhez forgatott jeleneteiis elkészültek. A forgatókönyv szerint azonban az új trilógia 2019-ben debütáló IX. epizódjában is fontos szerephez jutott volna a színésznő."Rendes esetben nem reagálunk a rajongók vagy a sajtó spekulációira, de most egy olyan pletyka kapott lábra, amelyet szeretnénk helyére tenni. Biztosítani akarjuk rajongóinkat, hogy a Lucasfilm nem tervezi a Leia Organa hercegnőt játszó Carrie Fisher alakításának digitális létrehozását" - fogalmazott a stúdió.A tavaly decemberben bemutatott különálló Star Wars-filmben, a Zsivány Egyesben Carrie Fisher a CGI-technológia segítségével jelent meg pár pillanatra a filmvásznon fiatal Leia hercegnőként, és ezzel a módszerrel idézték fel a Moff Tarkint alakító néhai Peter Cushing játékát is.