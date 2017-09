A Star Wars 9. részét J.J. Abrams rendezi és ő is írja

Az amerikai filmes honfitársa, Colin Trevorrow helyét veszi át, akinek távozását múlt héten jelentette be a produkció a projektről alkotott eltérő elképzeléseikre hivatkozva.



J.J. Abrams rendezte az űreposz 7. részét, amelyet 2015-ben mutattak be. A Star Wars: Az ébredő erő világszerte több mint kétmilliárd dolláros jegybevételt hozott a mozikban. A rendező akkor azt mondta, ez lesz az egyetlen filmje a franchise-ban, de most sikerült meggyőzni őt a visszatérésről.



A harmadik trilógia második filmje, a Star Wars: Az utolsó Jedik decemberben kerül a mozikba Rian Johnson rendezésében, míg a záró epizód bemutatójának tervezett időpontja 2019 májusa. A forgatást jövőre kezdik.