A spanyol adatvédelmi hatóság 1,2 millió euróra büntette a Facebookot

A szervezet szerint a közösségi oldal "súlyos és nagyon súlyos módon" több rendben is megsértette a spanyol adatvédelmi törvényt, a felhasználókról különleges adatokat, vagyis ideológiai, vallási hovatartozásra, nemi orientációra, személyes ízlésre valamint internetes keresési szokásokra vonatkozó információkat gyűjtött.



Az AEPD indoklásában kifejtette, hogy a Facebook minderről nem tájékoztatta megfelelően a felhasználókat, akiknek ehhez nem szerezte meg az "egyértelmű, konkrét és tájékozott" beleegyezését sem.



Mint írta, a cég felhasználói adatokra vonatkozó tájékoztatása "általános és kevéssé világos" kifejezéseket tartalmaz, és a felhasználókat védtelenül hagyja, mert egy átlagos technológiai ismeretekkel rendelkező személy számára nem derült belőle, hogy mi történik az adataival.



A hatóság rámutatott: a cookie-k használatával az adatgyűjtés nemcsak a Facebookon történik, hanem más oldalakon is, amelyeken elérhető a Facebook "Tetszik" gombja. Ráadásul ezeken keresztül olyan személyek böngészési szokásairól is információt szereznek, akik nem tagjai a közösségi oldalnak.



Az AEPD kifogásolta azt is, hogy a törölt Facebook-felhasználó adatait 17 hónapig megőrzi a cég.



Spanyolország, hasonlóan Franciaországhoz, Belgiumhoz, Németországhoz és Hollandiához azután indított adatvédelmi eljárást a közösségi oldallal szemben, hogy 2015 áprilisában a leuveni egyetem vizsgálata kiderítette: nem regisztrált személyeket internetes tevékenységét is nyomon követi a Facebook.



A spanyol adatvédelmi hatóság fennállása óta ez a legnagyobb összegű bírság, amelyet egyetlen eljárásban kiszabott.



A Facebooknak 21 millió felhasználója van Spanyolországban és mintegy 2 milliárd az egész világon.