A Saturday Night Live vitte el a showt az idei Emmy-díjak átadóján

A műsor 23 éve legnézettebb évadja nyomán Alec Baldwin kapta a legjobb vígjátéki mellékszereplőnek járó díjat Trump elnök megsemmisítő megszemélyesítéséért, míg Kate McKinnon Trump választási riválisának, Hillary Clintonnak és Kellyanne Conway elnöki tanácsadónak a kifigurázásáért.



Az NBC csatornán látható Saturday Night Live nyerte el a legjobb varietéjelenetek sorozatának díját is, míg Melissa McCarthy már a múlt héten megkapta a legjobb vendégszínésznő díját Sean Spicer fehér házi szóvivő alakításáért.



A posztjáról júliusban lemondott Spicer meglepetésvendége volt a vasárnapi Emmy-gálának, sajtótájékoztatóinak híres pódiuma mögül bejelentve, hogy minden bizonnyal az Emmy díjátadója a lesz minden idők legnézettebb tévéadása.



A Microsoft Theater-ből a CBS televízió által élőben közvetített Los Angeles-i gálaműsor középpontjában azonban Trump elnök állt, akit a műsor házigazdája, Stephen Colbert "az elmúlt év legnagyobb tévécsillagának" nevezett, persze az őt alakító Alec Baldwin mellett. A műsorvezető a nyelvét köszörülte Trumpon azért is, hogy The Celebrity Apprentice című televíziós valóságshowjával annak idején többszörös jelölése ellenére egyetlen Emmy-díjat sem nyert. Alec Baldwin azonban most az elnöknek ajánlotta a sajátját, ezekkel a szavakkal: "Elnök úr ez itt végre az ön Emmy-díja".



Az este első díjait a The Crown című politikai drámasorozatban Winston Churchill volt brit kormányfőt alakító John Lithgow, valamint a Hatalmas kis hazugságok című sorozatban egy szilikon-völgyi női vezetőt megformáló Laura Dern kapta.



A legjobb vígjátéksorozat díját Az alelnök című HBO-sorozat kapta. Ez immár a harmadik Emmy-díja ennek a sorozatnak, amelyben Julia Louis-Dreyfus egy elnöki posztra pályázó, képzelt amerikai politikust alakít, aki később elveszíti az elnökséget. Louis-Dreyfus maga is Emmy-díjat kapott vasárnap a legjobb vígjátéki színésznői pillanatokért.



Vele párban, a legjobb vígjátéki színész díját Donald Glover nyerte el az Atlanta című sorozatban alakított fiatalember szerepéért. Glover előzőleg átvehette ugyanezért a sorozatért a vígjátéki sorozatok legjobb rendezőjének járó kitüntetést is.



Számos más díjazott között a drámai kategória legjobb rendezőjének Reed Moranót választották A szolgálólány meséjéért, amely a legjobb drámai sorozatként szintén díjat nyert, ahogy Elisabeth Moss is a kategória legjobb színésznőjeként.