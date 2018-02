A robotok sem maradtak ki a téli olimpia versenyéből

A dél-koreai Phjongcshangban zajló téli olimpiát az érintett cégek arra is kihasználták, hogy a technológiailag magas szinten álló országban marketinget csináljanak a hazai robotfejlesztéseknek is, és hétfőn megrendezték az első, humanoid robotok számára kiírt síversenyt – írta meg a Korea Herald tudósítására hivatkozva az ITcafé A szlalomversenyen nyolc, dél-koreai vállalat, illetve egyetem által épített autonóm robot indult az olimpiai helyszínekhez közel fekvő pályán. A kis méretű, de emberi felépítésű robotokra a hatás kedvéért a legjobb síruhákat és sífelszerelést adták, feladatuk egy 80 méter hosszú, öt kaput tartalmazó pálya leküzdése volt. A robotok minden sikeresen teljesített kapu után egy pontot kaptak, illetve beszámították a pálya teljesítési idejét is. Három fordulót rendeztek, melyekből a legjobbat vették figyelembe - olvasható a portálon.Az eredmény igen vegyes lett: a kedvezőtlen időjárásnak köszönhetően (hideg és erős szél), többjük meghibásodott, nem tudta teljesíteni a feladatot, de akadtak gépek, melyek szépen végigmentek a pályán.