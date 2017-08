A recycling jegyében mutatkoznak be tervezők a Szigeten

A divatot és a recycling látásmódot, az újrahasznosítás elvét helyezték a középpontba az ArtZone, a Sziget fesztivál művészeti játszó- és alkotó terének szervezői az idén.



A kreativitásnak és képzőművészetnek dedikált helyszín, az ArtZone kreatív programjának fókuszába a divat került az idén, lehetőséget adva még több tehetséges fiatal divattervezőnek, hogy a magyar és nemzetközi közönség közelebbről megismerhesse őket - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



Több fiatal dizájner és divattervező is bemutatkozik a fesztiválon. Vendégül látják például a PISZLI táskák készítőjét, Veress Réka tervezőt, akivel a kreatív workshop keretében bőr ékszereket lehet készíteni. Az idei másik kiemelt divatnagykövet a Szigeten az ArtZone recycling politikájába illő Müskinn.



Meglepő, újrahasznosított anyagokból mindennapi használati tárgyakat készíthetnek majd a látogatók a tervezők segítségével. A tavaly nagy sikert aratott, a JHConcept szervezésében létrejövő POP UP sátorban nemcsak tervezőknek, hanem a divathoz közeli szakmákban dolgozó tehetségeknek is lehetőséget adnak a bemutatkozásra.



A tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is hat tervező, művész kap lehetőséget megjelenésre: Miklos Laufer grafikus, Laszlo Korcsmaros divatblogger, Bence Csalar tervező, az All On You, Dora Hegedus divattervező és Berta Valló illusztrátor.



Az ArtZone képzőművészeti programja keretében tiszteletbeli vendégként Bukta Imre Munkácsy Mihály-díjas magyar képzőművészt köszöntik, aki a Mezőszemerei Művész Telep projekt kapcsán együtt fest majd a projekthez kapcsolódó apró ajándéktárgyakat a látogatókkal.



"Az ArtZone négy éve arra tesz kísérletet, hogy minél izgalmasabb workshopok keretében biztosítson tartalmas nappali kikapcsolódást a szigetlakóknak" - fogalmazott a közleményben Pálosi Boglárka, az ArtZone szervezője, aki kiemelte: a Godot Galéria Boldogság című kiállítása a helyszín kiállítótermében, a Kapusátorban látható.



A program összeállításakor előnyben részesültek azok a koncepciók, ahol a recycling látásmód érvényesül és ahonnan apró, saját készítésű emlékekkel távozhatnak a látogatók.



A legsikeresebb programok évről-évre visszatérnek, így idén is jelen lesz a Medence csoport Re-koncept és székkészítő workshopja, ahol molinóból lehet divatos táskákat, illetve a fesztiválon is hasznos napozószékeket készíteni.



A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) részvételének köszönhetően a szigetlakóknak lehetőségük nyílik hozzájárulni a Sziget közösségi kertjének megépítéséhez, gondozásához. Megjelennek a Szigeten idén is az AGORA és Magyar Mozgó Képtár művésztelepek.



A Kisképző mellett idén először a "Nagyképző", azaz a Magyar Képzőművészeti Egyetem, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem is megjelenik az ArtZone-ban.



Az ArtZone rét és a Kapusátor kiállítás minden nap 11-től 22 óráig tart nyitva, a workshopok pedig 11 és 20 óra között várják az érdeklődőket.