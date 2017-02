Felpörögtek az események Geszti Péter körül. Nemrég mutatták be a Dés Lászlóval közösen színpadra állított A Pál utcai fiúkat, miközben napi 8-10 órát készül, hogy a Rapülőkkel ismét színpadra állhasson. A frontembernek az olimpiáról és Paksról is megvan a véleménye, és azt is elmondta, kit küldene az Eurovízióra.