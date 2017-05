A Putyin-interjúk: Oliver Stone sorozata júniusban kerül adásba

Az Oscar-díjas rendező, Oliver Stone Vlagyimir Putyin orosz elnökkel készített interjúit sugározza a Showtime amerikai tévécsatorna júniusban.



A csatorna hétfőn jelentette be, hogy The Putin Interviews (A Putyin-interjúk) című négyórás dokumentumsorozatot négy részben adják le, az első június 12-én este kerül adásba, a további három rész a következő estéken látható.



Stone több mint tucatnyi alkalommal készített interjút Putyinnal az elmúlt két évben, utoljára februárban ültek le beszélgetni.



A Showtime az 1977-ben Richard Nixon korábbi amerikai elnökkel készült interjúkhoz hasonlította A Putyin-interjúkat. Nixonnak annak idején a brit televíziós, David Frost tett fel kérdéseket.



Oliver Stone az Ukraine on Fire (Ukrajna tűzben) című, 2016-ban debütált dokumentumfilmhez is meginterjúvolta Putyint. Az Igor Lopatonok rendezésében készült produkció - amelynek Stone executive producere volt - a hírek szerint szimpátiával ábrázolja Oroszország ukrajnai konfliktusban vállalt szerepét.