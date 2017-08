A "pöttyök királynőjének" múzeuma nyílik Tokióban

A 88 éves avantgárd művész nevét viselő alapítvány közleménye szerint az intézménybe évi két kiállítást terveznek a "Kuszama munkáiban megjelenő világbéke és szeretet üzenetének terjesztése jegyében". Az első tárlat, amely a művész My Eternal Soul (Örök lelkem) című festménysorozatát vonultatja fel, október 1-jétől várja a látogatókat. A kiállításra a héten kezdték meg a belépőjegyek árusítását.



Kuszamának idén két nagyszabású kiállítása is volt Japánban, valamint az Egyesült Államokban. "Több mint 500 ezren voltak kíváncsiak a tokiói Nemzeti Művészeti Központban megrendezett tárlatra és a washingtoni kiállítás is rengeteg látogatót vonzott" - mondta Tatehata Akira, a tokiói Sindzsuku kerületben, a művész stúdiójának szomszédságában nyíló új múzeum igazgatója.



Kuszama 1929-ben született a közép-japán Nagano prefektúrában. Szülei viharos kapcsolata miatt komoly lelki sérüléseket szenvedett, és a hallucinálásból származó élményeit már fiatalon megörökítette a később védjegyévé vált pöttyökkel és hálómintákkal.



Miután 1957-ben, 28 évesen az Egyesült Államokba költözött, meghatározó alakja lett az 1960-as évek pop és minimalista művészeti mozgalmának. A New Yorkban töltött 16 év alatt több olyan happeninget is szervezett a szexuális forradalom csúcsán, amelyen a résztvevők meztelen testére élénk színű pöttyöket festett.



1973-ban azonban kiégett művészként tért vissza Japánba és önként bevonult egy idegszanatóriumba, ahol a mai napig is él.



Kuszamát, aki karrierje során számos alkotói módszert kipróbált, többek között a festést, a kollázst, a szobrászatot, a performanszt és az installációt, az 1990-es években "fedezte fel újra" a művészvilág, és akkor robbant be a műtárgypiacra pöttyös alkotásaival és sütőtökjeivel.



Öt évvel ezelőtt a Louis Vuittonnal készített közös kollekciót, az Art Newspaper pedig a világ legnépszerűbb művésze címet ítélte neki 2014-ben.



Kuszama, aki kerekesszékben ülve, jellegzetes piros hajjal szokott megjelenni a nagyközönség előtt, regényeket és verseket is publikált, a filmművészetben és a divattervezésben is jelentőset alkotott. Életművéből már New Yorkban és Londonban is rendeztek nagyszabású kiállítást.