A Petőfi a leghallgatottabb könnyűzenei rádió

Pető Zoltán csatornaigazgató

A rádió igazgatója elmondta, az átalakulást követően, körülbelül egy év alatt érték el, hogy naponta mintegy kétmillió hallgató kövesse az adást. A műsorok sikerének titkát az igazgató abban látja, hogy a hallgatók "bioritmusához" igazítják a napirendet."Azt gondolom, hogy a Petőfi Rádió sikere abban is rejlik, hogy az elmúlt egy év alatt közel fél ezer új magyar könnyűzenei alkotást mutattunk be, ami azt gondolom, hogy a magyar piacon egyedülálló" - mondta az igazgató, megjegyezve: ezzel 150 előadó és együttes kapott első alkalmat a rádiós bemutatkozásra. Bejelentette, országos körútba kezdenek, hogy megköszönjék a hallgatók bizalmát; a Tavaszi Hajtás elnevezésű akció már tavaly is nagyon sikeres volt.

A körút alatt ellátogatnak az ország minden szegletébe, kistelepülésekre és nagyvárosokba, ahol közönségtalálkozókat és koncerteket tartanak. Egy nyereményakció is kapcsolódik az akcióhoz: egymillió forintot nyerhetnek azok, akik jelentkeznek a játékra - mondta Pető Zoltán.