A Pékfivérek megfőzik Nagy-Britanniát a TV Paprikán

Tom Herbert, pék és testvére, a hentesmester és egyben séf Henry szerint a brit gasztronómiát méltatlanul alábecsülik a világon, sőt elhatározták, hogy megmutatják miért is van annak helye a világ legjobbjai között.



A családi vállalkozásban dolgozó Tom és Henry szerint a brit ételek népszerűtlensége teljesen alaptalan, hiszen Nagy-Britannia híres a lelkes, elkötelezett termelőiről, akik mind kiváló alapanyagokat biztosítanak ahhoz, hogy végül remek fogások készüljenek az otthonokban is.



Pékfivérek – Egy falatnyi Britannia című sorozatukban ledöntik a tévhiteket: a lenyűgöző északnyugat-angliai tóvidéktől a buján zöldellő Wales-en és a homokos kenti tengerparton át a csodás derbyshire-i hegyvidékig hat fontos gasztronómiai régióba látogatnak el, hogy találkozzanak a brit konyha lelkes rajongóival.



A Herbert fivérek ingujjukat felhajtva vetik bele magukat a mezőgazdasági tevékenységekbe: halászatba, állathajtásba, birkanyírásba, takarmányozásba, hogy aztán megalkossák a különböző régiók fantasztikus összetevői által inspirált egyedülálló fogásokat.



A recepteket a szabadban készítik el a kerti grillen, a tűzrakóban vagy épp egy gázrezsón, hogy végül az eredményt egy igazi vidéki lakomán szolgálják fel az útjuk során megismert lelkes helyi termelőknek.



A műsorban rengeteg ínycsiklandó ételt készítenek a fivérek, köztük kagylótatárt pikáns mustáros öntettel, réti mézes habkrémet, mangós-hagymás curryt és szódás kenyeret is.



Amikor az éhes bírák nekilátnak Tom és Henry külön-külön elkészített ételének, szemtanúi lehetünk egy kis régimódi testvéri versengésnek is, hiszen végül eldől, kié a nyertes fogás.







A Pékfivérek – Egy falatnyi Britannia című hatrészes sorozatot január 7-től hétvégenként 11 órakor vetíti a TV Paprika.