A Paramount Channelen is tombol a szünidei vakáció!

Ez a nyár is felejthetetlennek ígérkezik a Paramount Channel nézői számára! A mozis csatorna az iskolai szünetben a fiatalabb generációkra is gondol: műsorkínálatában július második felében számos remek animációs produkció szerepel. De nemcsak a kisebbek, a felnőttek is kedvükre szórakozhatnak, többek között olyan sikerprodukciókkal, mint a Nemo nyomában, a Cápamese, a Mackótestvér 2., vagy a 90-es évekbeli klasszikus, az Anasztázia.



Júliusban a közönségsikereket arató hollywoodi filmek mellett az animációs produkcióknak is kiemelt szerep jut a Paramount Channelen. A sort az 1997-es Anasztázia nyitja, amely a tragikus sorsú orosz cári család, a Romanovok egyik leghíresebb tagjának legendáját dolgozza fel fiktív elemekkel tarkítva. Egyik mellékszereplője Bartek, a mindig vicces szituációkba keveredő albínó denevér, akinek kalandjaiból később saját animációs film készült (Bartek, a varázslatos), amit szintén láthatunk a csatornán.



Az évek során a kultikus alkotások sorába emelkedett Cápamese a 2004-es bemutatójakor már a debütáló hétvégén világszerte kasszasikert aratott a mozikban. Ez nem is csoda, hiszen olyan hollywoodi nagyágyúk kölcsönözték a hangjukat a tengerben élő, humoros figuráknak, mint Angelina Jolie (Lola), Renée Zellweger (Angie), Robert De Niro (Don Lino), Will Smith (Oszkár), Jack Black (Lenny) és végül, de nem utolsó sorban a Tégla rendezője, Martin Scorsese (Sykes).



A Mackótestvér 2. Kenai, a medveboccsá változott indián kisfiú történetét mutatja be. A két Oscar-díjjal, számos más elismeréssel és jelöléssel büszkélkedhető Némó nyomában egy izgalmas, ám veszélyekkel teli víz alatti világot tár elénk. A Tigris színre lép pedig a Százholdas Pagony lakói, Micimackó, Malacka, Róbert Gida, Füles, na és persze Tigris kalandjait meséli el. Zárásként Horton, a jószívű elefánt magával ragadó történetével is találkozhatnak a nézők a csatorna kínálatában.



Animációs filmek a Paramount Channelen júliusban:



július 14., 12.45 – Anasztázia

július 17. 19.15 – Cápamese

július 19. 17.30 – Mackótestvér 2.

július 21. 13.00 – Bartek, a varázslatos

július 22. 20.00 – Nemo nyomában

július 28. 11.20 – Tigris színre lép

július 28. 13.10 – Horton