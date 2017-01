A panoptikumban már Trump az USA elnöke

Bár Donald Trumpot csak pénteken iktatják be az Egyesült Államok elnöki hivatalába, a londoni Madam Tussaud panoptikumban már lecserélték Barack Obama viaszfiguráját a leendő 45. amerikai elnökére, viaszmását a párizsi Grévin Múzeumban is leleplezték.



A londoni panoptikum alkalmazottai már szerdán elhelyezték Trump figuráját a Fehér Ház kulisszája előtt.



A stylistok különös gonddal készítették el Donald Trump jellegzetes hajviseletét és bőrszínét. Az élethű figura hajába például jakszőrt kevertek.



Trump választási győzelme óta a Tussaud-csapat "őrületes tempóban" azon dolgozott, hogy a "híres fénylő bőrszínt és a jelképévé vált frizurát" megfelelően rekonstruálja - mondta Edward Fuller, a múzeum vezetője.



Trump viaszfigurája más vezető politikai személyek, például Vlagyimir Putyin orosz elnök és Boris Johnson brit külügyminiszter társaságában áll. A leköszönő elnök, Barack Obama viaszfigurája egyelőre a raktárba kerül.



Párizsban is rekordgyorsasággal, mindössze két hónap alatt készítették el Trump viaszszobrát, amely Vlagyimir Putyin orosz elnök és Angela Merkel német kancellár viaszmásainak társaságában fogadja az intézmény látogatóit.



A párizsi Grévin olyannyira biztos volt Hillary Clinton novemberi győzelmében, hogy - idő és energia megspórolása végett - csak a demokrata elnökjelölt viaszmását készítette el.



"A biztonság kedvéért mindkettőjüket meg kellett volna formáznunk" - ismerte el Eric Saint Chaffray szobrász, aki végül roham tempóban, fotók és videók alapján készítette el Trump szobrát.



"Szerencsére erős vonásai vannak, amelyek könnyen lemásolhatóak. Ez számunkra előny volt" - tette hozzá a művész, aki már több mint húsz éve formálja meg az amerikai elnököket a párizsi múzeumban.



"Nagyon hosszú haja van, amelyet hullámba rendez. Azt hiszem rengeteg időt tölthet naponta a haja beállításával, úgyhogy talán érdemes lenne másik stílusra váltania, miután beiktatták" - jegyezte meg Chaffray.



Ahogy a múzeum többi hírességének, úgy Trumpnak a haja is természetes anyagból van és szükség esetén újrafesthető. Chaffray szerint miután elfoglalta hivatalát, a 70 éves Trump talán a hajszínét is újragondolja. "Már most is egy picit kevesebb benne a narancs és több a platina" - hangoztatta szobrász.



A múzeum sajtómunkatársa, Veronique Berecz szerint Hillary Clinton viaszmásának elkészítése a modellezés fázisában akadt meg, de az intézmény a "biztonság kedvéért" megőrzi az eddig elkészült munkát.



Barack Obama viaszmásáról Berecz elmondta, a leköszönő elnök szobra a Nobel-békedíjasok szegletébe kerül.



Az évente mintegy 800 ezer látogatót vonzó Grévin Múzeum 1882-ben nyitotta meg a kapuit.