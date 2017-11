A Paddy and the Rats lemeze világszerte megjelenik

Az európai országokban rendszeresen koncertező, 2008-ban alakult Paddy and the Rats idén kiadott, sorrendben ötödik lemezének a Motörhead együttes kiadványaiért felelős, Grammy-díjas Cameron Webb volt a producere - szerepel az MTI-hez a menedzsment által eljuttatott közleményben.



"Régóta keressük a megfelelő kiadót, amelyik segíthet külföldi karrierünket a következő szintre emelni. A Napalm világszerte rendelkezik kapcsolatokkal, úgy tudja promotálni a zenekart, ahogyan mi itthonról erre nem lennénk képesek" - idézte a kommüniké az együttes frontemberét, a Paddy O'Reilly művésznéven szereplő énekes-gitárost.



A civil nevüket eredményesen titkoló, "ír" zenészek (Paddy mellett Vince Murphy - basszusgitár, vokál; Joey MacOnkay - gitár, vokál; Seamus Connelly - dob; Sam McKenzie - hegedű, ír síp, skót duda, mandolin; Bernie Bellamy - harmonika, vokál) debütalbuma, a Rats on Board 2010-ben jelent meg, ezt követte a Hymns For Bastards (2011), a Tales From The Docks (2012), a Lonely Hearts's Boulevard (2015), végül a Riot City Outlaws (2017).



A Paddy and the Rats legközelebb december 8-án Pécsen, majd Kaposváron, Nyíregyházán, Gyöngyösön, Tatabányán és Kecskeméten ad koncertet, az idei sorozatot december 29-én a fővárosi Barba Negra Music Clubban zárja a csapat. Már elkezdődött a jövő évi európai turné szervezése, a zenekar számos fesztiválon fellép és 2018 őszén lemezbemutató turnét is tart külföldön.



Az 1992-ben alapított Napalm Records eredetileg metál zenekarok lemezeinek kiadására fókuszált, később más zenei stílusban utazó együtteseket is szerződtetett. Eddig több mint hatszáz kiadvány megjelenésében működtek közre, olyan ismert zenekarok anyagait jelentették meg, mint például az Alter Bridge, a Russkaja, az Answer vagy az Alestorm. A Paddy and the Rats ötödik stúdióalbuma 2018 áprilisától a világ minden részén elérhető lesz.