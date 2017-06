A Nickelodeon sztárjaival debütál az új Transformers

Az emberiség a túlélés érdekében harcban áll a Transzformerekkel, ráadásul Optimusz fővezér is eltűnt... Ma este debütál a Transformers ötödik része a hazai mozikban, ahol két népszerű Nickelodeon sorozat főszereplője, a 100 dolog a gimi előtt sorozatból megismert, Isabela Moner által alakított CJ Martin és a Game Shakersben feltűnő Tripla G is látható Benjamin Flores Jr. alakításában.Alakváltó robotok, élet-halál harc és rengeteg izgalmas akció vár a vadiúj Transformers: Az utolsó lovag című mozifilm mai premiervetítésén. Az emberek a túlélésért harcba szállnak a Transzformerekkel, de hamar ráébrednek arra, hogy a jövőjük megmentése érdekében fel kell tárniuk a múlt rejtett történetét. Cade Yeager szövetkezik Űrdongóval, egy angol lorddal és egy professzorral, hogy kiderítse, miért térnek vissza a földre a Transzformerek.A filmsorozat ötödik részében a Nickelodeon két népszerű sorozatának főszereplője, a 100 dolog a gimi előtt sorozatból megismert CJ Martin, akit Isabela Moner alakít és a Game Shakersben feltűnő Tripla G is látható Benjamin Flores Jr. szereplésével.

- Hatalmas kihívás és rendkívül izgalmas volt a számomra egy igazi franchise filmben szerepelni. Teljesen véletlenül a filmben is Izabella a nevem, csak az írásmód más. Amikor megláttam a forgatókönyvben a nevem, tudtam, hogy ezt a szerepet nekem találták ki - mesélte nevetve a 15 éves Isabela Moner egy interjúban.- Imádtam a karakterem, igazi vad és bátor lány, aki mindennel és mindenkivel szembeszáll, ha kell - mesélte a színésznő, aki egyébként imádta a közös munkát a rendezővel. - Michael Bay igazán szenvedélyes a munkájában. Amikor vele dolgozik az ember nem is tűnik munkának a munka. Kifejezetten inspiráló környezetet teremt - tette hozzá.