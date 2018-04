A Netflix nem vesz részt az idei cannes-i filmfesztiválon

"A fesztivál szervezői világos üzenetet küldtek az új szabállyal, amely kitilt minden filmet a versenyprogramból, ha nem mutatják be azokat a francia mozikban. A Netflix versenyen kívül bemutathatná filmjeit Cannes-ban, de nem látja értelmét ennek" - hangsúlyozta Sarandos.



"Azt akarjuk, hogy filmjeink egyenlő alapon legyenek minden más filmkészítővel. Van számunkra kockázat abban, hogy elfogadjuk ezt az utat. Nem akarjuk, hogy filmjeinket, filmkészítőinket tisztelet nélkül kezeljék a fesztiválon. Ők adták meg a hangot. Nem hiszem, hogy jó lenne nekünk részt venni" - magyarázta.



Tavaly komoly vitát váltott ki, hogy a Netflix két filmje bekerült a versenyprogramba. Az amerikai streaming óriás következetesen kitart stratégiája mellett, hogy saját gyártású filmjeit előfizetői számára teszi hozzáférhetővé, és ezzel párhuzamosan csak korlátozottan forgalmazza a mozikban.



A francia filmfesztiválon és a francia mozis világban azonban ez tiltakozást váltott ki. A cannes-i mustra ennek hatására vezetett be egy új szabályt: a versenyben szereplő filmeket be kell mutatni a francia mozikban.