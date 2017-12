A Nemzeti Múzeumba kerültek az idén kibocsátott érmék és bankjegyek

MTI Fotó: Máthé Zoltán

Ünnepélyesen átadták szerdán a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által idén kibocsátott érmék és bankjegyek múzeumi példányait a Magyar Nemzeti Múzeumnak (MNM), ahol az MNB erdélyi tallérgyűjteményét ismertető kötet angol nyelvű változatát is bemutatták.

Az MNM nagyon szép évet zárt a gyűjtemény gyarapítása szempontjából: nyáron a Seuso-kincs újabb hét darabját szerezte vissza a kormány, kedden pedig az Egyesült Államokból hazatért Szapáry-hagyatékot mutatták be a múzeumban - emlékeztetett a pénzveretek szerdai átadóján az MNM főigazgatója.Varga Benedek hozzátette, az MNB Értéktár programja keretében is számos műtárgy került a múzeum gyűjteményébe.Hasonlóan fontos azonban az a megállapodás is, melynek alapján 1999-től a jegybank az adott évben kibocsátott összes forgalmi pénz, bankjegy, emlékérme próbavereteinek, illetve mintabankegyeinek egy-egy példányát az MNM gyűjteményébe juttatja - számolt be Varga Benedek, hozzátéve: a megállapodás nélkül évente 8-10 millió forintot kellene költeni a múzeumi példányok beszerzésére.Horváthné Rudolf Teréz, a Magyar Pénzverő Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: a bankjegy és a pénzérme olyan művészeti alkotás, amely az adott kor lenyomata művészeti és technikai értelemben is. Ezért fontos, hogy ezek példányait ne csak fizetőeszközként kezeljék, hanem a múzeumi gyűjteményben is megőrizzék - mutatott rá.Elmondása szerint 2017-ben tíz témában tizenkilenc emlékérme jelent meg, ebből kettő arany, hét ezüst és tíz színesfém emlékpénz.Három sorozat folytatódott idén: a hazai nemzeti parkokat bemutató széria a Bükki Nemzeti Park emlékérmékkel, a magyar tudósoknak, feltalálóknak dedikált sorozat az Irinyi János emlékérmékkel, míg a nemzeti emlékhelyeket felvonultató sorozat a Kossuth tér emlékérmével bővült.A jegybank új, arany érmesorozatot is indított a az Árpád-házi szentek tiszteletére az 50 000 forint névértékű Szent Margit emlékérmével, a program másik különlegessége pedig a kivételesen nagy méretű, 52,5 mm átmérőjű Kiegyezés emlékérme.Emlékérme tiszteleg a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650., a reformáció kezdetének 500. Kossuth Zsuzsanna és Arany János születésének 200., továbbá Lajtha László születésének 125. évfordulója előtt is - számolt be Horváthné Rudolf Teréz, hozzátéve, hogy az idén megújított 2000 és 5000 forintos banjegyek néhány példányát is átadták a Nemzeti Múzeumnak.Gerhardt Ferenc, az MNB alelnöke arra emlékeztetett, hogy a jegybank 2015-ben az Értéktár program keretében vásárolt meg egy 220 darabos 16-17. századi erdélyi tallérgyűjteményt, amelyet öt évre az MNM Éremtárában helyezett letétbe.Ezt a párját ritkító anyagot 2016 nyarán mutatta be a Nemzeti Múzeum, majd a kollekciót az MNM-mel együttműködésben körútra indították: Székesfehévár után jelenleg Nyíregyházán látható, majd Szombathelyen, Győrben, Pécsen és Szegeden is kiállítják.A gyűjteményt Tündérkert ezüstje címen katalógus is bemutatja, amely számos tanulmány mellett a 220 érme és érem (tallér, féltallér, negyedtallér és emlékérem) részletes leírását és méretazonos fényképét is tartalmazza.A kötetnek The Silver of Fairyland. A Transylvanian Thaler Collection in the Magyar Nemzeti Bank címmel immár angol nyelvű változata is elérhető - jelentette be Gerhardt Ferenc.