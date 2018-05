A Nanushka a világ vezető vállalataival alakítja át a divatipart

A Copenhagen Fashion Summiton az ágazat legnagyobb nevei csatlakoztak az Ellen MacArthur Alapítványhoz, egy megújuló gazdaságon alapuló divatipari modell létrehozásáért. Az innovatív elképzelésnek köszönhetően becslések szerint a ruhaipar 460 milliárd amerikai dollárt spórolhat meg a jövőben.



A magyar Nanushka az elsők és legnagyobbak között kötelezte el magát a fenntartható és etikus divat mellett.



A világ egyik legszennyezőbb iparága a divat-és textilipar. A „fast fashion" megjelenése óta a ruhaipar jelentősen hozzájárul a klímaváltozáshoz és a környezetszennyezéshez. A rövid életű- és gyorsított gyártással, káros kémiai eljárással előállított ruhadarabokkal veszi fel a harcot a MacArthur alapítvány.

A szervezet célja egy teljesen új alapokon nyugvó piaci modell létrehozása, amelyben az előállított termékek hosszú életűek, magas minőségűek és újrahasznosított alapanyagokból, környezetkímélő eljárással készülnek.



A kétnapos koppenhágai eseményen a MacArthur alapítványhoz olyan cégek mellé, mint Stella McCartney, H&M, Burberry, HSBC, Nike, GAP, 16 új cég csatlakozott, köztük a magyar brand is.



A csatlakozott cégek célja, hogy együtt olyan megoldásokat találjanak, melyek teljes mértékben kielégítik a piac igényeit, ugyanakkor prioritásként kezelik az iparág jelenlegi pazarló és szennyező működésének felszámolását is.



Az alapítvány “Make Fashion Circular" kezdeményezésének célja olyan modell megvalósítása, melynek előnyeit nemcsak a divatipari modell résztvevői (azaz a vásárlók és az előállítók) élvezhetik, hanem a globális ökológiai rendszer is.



Az innovatív modell három alappillére az újrahasznosításra épülő üzleti modellek kialakítása, megújuló és biztonságos anyagok létrehozása és használata, és újrahasznosítható divatcikkek készítése.



A Nanushka az országban és a régióban is elsőként tette le a voksát a fenntartható divat mellett, arra törekedve, hogy olyan anyagokkal és technológiákkal dolgozzon, amelyek biológiailag is természetesen lebomlanak. A Nanushka elkötelezett, hogy a következő években az egyedülállóan gyors növekedési üteme mellett is képes legyen a működését etikus és fenntartható modellek mentén újraszervezni.



A magyar márkát a nemzetközi divatipar a legfontosabb feltörekvő brandek közé sorolja, melyet üzleti eredményei is visszaigazolnak.



A Nanushka 2016-ban állt újra növekedési pályára, amikor a GB & Partners által kezelt EXIM Növekedési Magántőkealap befektetőként csatlakozott a magyar márkához. Az Alap beszállása nemcsak friss tőkét hozott, hanem teljes körű pénzügyi és kontrolling támogatást is, amely nélkülözhetetlen volt a cég átszervezése során. Az eredmények az elismerések mellett már a számok szintjén is láthatóak: a nem auditált adatok szerint egy év alatt közel 2,5-szeresére nőtt a cég árbevétele, megközelítve a 770 millió forintot.



A brand 2018-ra globális viszonteladóinak számát megduplázta, továbbá az április végéig beérkezett online megrendelései elérték a tavalyi év teljes online bevételét.



2018-ban a New York-i Fashion Week-en debütált, Budapesten megnyitotta a páratlan koncepciójú Nanushka Budapest Store & Café-t, áprilisban pedig Los Angelesben debütált saját pop-up üzlettel.