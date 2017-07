A munka és a magánélet között egyensúlyoz a Megasztár felfedezettje

Fogytán van Fekete Dávid ereje. A Megasztár felfedezettje fellépésekre jár, mellette igyekszik saját vállalkozását felfuttatni, és párjára is szeretne több időt fordítani – írja a Bors

Ez a hónap még keményebb, mert ilyenkor még több fellépés van, mellette meg csinálom az autókereskedést. Novemberben kezdtük el, mindennap dolgozom, vasárnap is be kéne menni, mert mindig találunk valamit, amit fejleszteni kéne. Azt mondják, a kezdet mindig nehéz, ez ezzel jár. A zenélés most kevesebb, lefoglal az új vállalkozás

– árulta el a FEM3 Café stúdiójában Dávid, akinek szerencséje van, párja megérti, hogy kevés a szabad­ideje.