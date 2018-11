A modellvilágban is megállnák a helyüket a hazai celebek - Videó

A színfalak mögött fodrászok és sminkesek lázasan dolgoztak azon, hogy minden tökéletes legyen. A tizedik alkalommal megrendezett Marie Claire Fashion Days szombati divatbemutatóján ugyanis nemcsak modellek, hanem színészek, énekesek is felvonultak.Az ország legjobb tervezőinek 2019-es tavaszi-nyári kollekcióit olyan sztárok mutatták be, mint Zséda, Ónodi Eszter, Döbrösi Laura, Törőcsik Franciska, Trokán Nóra, Mádai Vivien, az est egyetlen férfi celebmodellje, Király Viktor, és a nemzetközi díjakat sorra halmozó színésznő, Szamosi Zsófia – kirobbanó sikerrel – számolt be az eseményről a Bors.A divatbemutató képeiért kattintson