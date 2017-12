A #MeToo mozgalmat választotta idén a Time magazin az "év emberének"

Harvey Weinstein procuder, Kevin Spacey színész-rendező és több más neves férfi zaklatási botrányának napfényre kerülése után szexuálisan zaklatott és megtámadott nők milliói osztották meg saját történetüket a világhálón.



A mozgalom spontán indult októberben, miután Alyssa Milano színésznő és aktivista egyik facebookos ismerőse barátjának javaslatára a következő üzenetet írta ki a Twitter mikroblog portálra: "Ha titeket is szexuálisan zaklattak vagy bántalmaztak, írjátok ki válaszul erre az üzenetre, hogy engem is" (me too). Az üzenetre két nap alatt közel egymillióan válaszoltak.



A #MeToo mozgalmat Tarana Burke aktivista alapította meg a Twitteren egy évtizede, hogy felhívja a figyelmet a szexuális erőszakra. A Time szerdán az NBC televízió Today című showműsorában ismertette az idei év emberét, amelynek műsorvezetőjét, Matt Lauert a múlt héten menesztették zaklatási vádak miatt.



Donald Trump amerikai elnök, akit szintén több nő vádolt meg helytelen szexuális magatartással, a második helyen végzett. Trump tagadta, hogy bármi hasonlót követett volna el.



A harmadik helyet Hszi Csin-ping kínai elnöknek ítélték oda.



Az év emberének kihirdetésével egy időben jelent meg a The New York Times című napilapban egy tényfeltáró írás azokról a cinkosságokról, amelyek lehetővé tették, hogy a 65 éves Weinstein éveken át zaklasson nőket. Ashley Judd, Rose McGowan, Angelina Jolie színésznőkön kívül közel száz nő vádolta meg a producert zaklatástól a nemi erőszakig terjedő szexuális visszaélésekkel. Weinstein ügyvédei útján tagadta a vádakat, s bár több vizsgálat is indult ellene New Yorkban, Los Angelesben és Londonban, egyelőre nem emeltek ellene vádat.