A Médiatanács többnyire elégedett a tévék az akadálymentesítettségével

Ez egy 2015-ös kép a Comment.com blogról, ahol valami épp félrecsúszott a feliratozásban. Az NMHH Médiatanácsa szerint egyébként épp az élő műsorok azok, ahol a legtöbb hiba előfordul.

Öt médiaszolgáltatóval szemben felhívással élt, míg harminchatra pénzbírságot szabott ki heti ülésén a Médiatanács. A döntéseket a műsorkvóta teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges, a törvényben előírt havi adatszolgáltatási kötelezettség hiányos, késedelmes megküldése vagy teljes elmaradása miatt kellett meghozni, a 2016 júniusa és decembere közötti időszakra vonatkozóan. Az ülésen kiderült az is, hogy az országos televíziók 99,9 százalékban eleget tettek az akadálymentesített műsorszámokra vonatkozó törvényi előírásoknak.A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa lezárta és összegezte a 2017 februárjában megindított hatósági felügyeleti eljárásokat a 2016. júniustól decemberig terjedő időszakra lefolytatott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozóan. A Médiatanács a kötelezettség megsértése miatt felhívással élt egy-egy körzeti, illetve kisközösségi rádióval, egykörzeti és két helyi televízióval szemben, továbbá pénzbírság megfizetésére kötelezett öt helyi/körzeti, négy kisközösségi és hét közszolgálati rádiót, illetve tizenöt helyi, négy körzeti, illetve egy országos televíziót. A pénzbírságok 12 ezer és 314 ezer forint között mozogtak.A testület a d1 Tv médiaszolgáltatójának kérelme alapján indult jogvitás eljárásban megállapította, hogy a Magyar Telekom Zrt.-t a körzeti közösségi médiaszolgáltatás esetében továbbítási kötelezettség terheli, és a feleket műsorterjesztési szerződés megkötésére kötelezte. Az ügyben hozott határozat felülvizsgálata a közléstől számított harminc napon belül kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál.Elkészült az NMHH összefoglalója arról, hogy hogyan valósulnak meg a hallássérült nézők számára akadálymentesített műsorszámokra vonatkozó törvényi előírások. 2016 második félévében 208 nap 4895 műsorórája került kontroll alá. Az adatfelvételt hallássérült munkatársak végezték, valamennyi elemzésbe vont csatornánál havonta négy nap analízise alapján, 0–24 órás viszonylatban. A hatósági ellenőrzés keretében havi rendszerességgel nyolc, illetve a negyedik negyedévtől kilenc országos médiaszolgáltató programját vizsgálták: hat, később hét közszolgálati (M1, M2/Petőfi Tv, M3, M4 Sport, Duna Tv, Duna World, szeptembertől az M5 is), továbbá két kereskedelmi (RTL Klub, TV2) csatornáét.A közszolgálati médiaszolgáltatók naponta átlagosan 20,2, a kereskedelmiek 17 órányi programot láttak el segédlettel, s ezzel a műsoridő 86,4, illetve 71 százalékát tették elérhetővé a hallássérült nézők számára. Összességében ez a műsoridő 82,7 százalékát jelentette. Segédletként a médiaszolgáltatók elsősorban teletext feliratot alkalmaztak, a jelnyelvi tolmáccsal ellátott műsorszámok aránya minimális volt. Hallássérült nézők számára is befogadható műsorszámot a második félév ellenőrzött napjain leghosszabb időtartamban az M4 Sport adott közre (521 óra). A legalacsonyabb akadálymentesített műsoridőt a két kereskedelmi csatornánál regisztrálták (TV2: 407, RTL Klub: 407 óra). A félév során az akadálymentesítendő műsoridő 99,9 százalékát látták el segédlettel a vizsgált televíziók.

Az adatok alapján kijelenthető, hogy az ellenőrzött műsorszámok hónapról hónapra jobban megfeleltek a törvényben megfogalmazott követelményeknek, a segédlet nélkül sugárzott műsorok száma csökkent. Különböző időtartamú részleges felirathiány, aszinkronitás és tartalmi pontatlanság előfordult. A legtöbb hibát továbbra is a nem felvételről közzétett, „élő" műsoroknál tapasztalták, amelyeknek a feliratozása változó minőségben valósult meg a különböző csatornákon. A teljes elemzés jövő héttől elérhető lesz a Médiatanács honlapján.