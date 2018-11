A második felvezető adással folytatódik a Fölszállott a páva különleges évada

A második felvezető adással folytatódik ma a Fölszállott a páva különleges évada, A Döntők Döntője a Duna Televízión. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Hagyományok Háza népzenei és néptáncos tehetségkutatójában most az előző évadok legjobbjai mérik össze tudásukat. A felvezető adások után, november 9-én az elődöntőkkel kezdődnek az élő adások.



Ebben az évben újdonság, hogy most a közönség szavazatain múlik, mely produkciók jutnak a december 21-ei döntőbe. Az élő adásokban a zsűri szabadkártya segítségével az elődöntőkben két, a középdöntőkben már csak egy versenyzőt juttathat tovább. További újítás, hogy az idei Fölszállott a páva együttesei és szólistái felajánlhatják nyereményüket a saját régiójukban fontos szerepet betöltő civil szervezetnek.



Az élő adásokban a 48 kiválasztott versenyző előadását idén a Páva korábbi évadában feltűnt gyermekszereplők vendégprodukciói színesítik majd, de a tervek szerint a zsűri tagjait is láthatja táncolni, énekelni és zenélni a közönség.



A zsűri elnöke Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze lesz, mellette idén is Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes, Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa és Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke, valamint Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus értékeli a produkciókat. A műsort ebben az évadban is Morvai Noémi és Novák Péter vezeti.