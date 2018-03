A magyarországi 4G mobilhálózatok az európai top 3-ban vannak egy elemzés szerint

Az OpenSignal februári globális beszámolója szerint az átlagos letöltési sebesség alapján a magyar 4G hálózatok világszinten is a legjobb öt között vannak. A független szervezet most először fókuszált Európán belül a 4G szolgáltatások minőségére. Mérési eredményei alapján 36 európai ország közül a magyarországi 4G hálózatok bizonyultak a harmadik leggyorsabbnak másodpercenként 39,2 megabit (Mbps) letöltési sebességgel, míg az első helyet Hollandia (42,1 Mbps), a másodikat pedig Norvégia (41,2 Mbps) szerezte meg.



A tájékoztatás szerint sokkal rosszabbul szerepeltek a méréseken például a német, a brit és az ír 4G-hálózatok, amelyek egyikén sem sikerült elérni a 25 Mbps-es letöltési átlagsebességet.



Ennek egyik oka az OpenSignal szerint az, hogy ezen országok többsége fejlett 3G szolgáltatásokat épített ki a korábbi években, ezért lassabban bővítik 4G-s szolgáltatásaikat.



Ezzel szemben kiemelkedően teljesítettek a közép-kelet-európai és balti országok: Magyarországon, Litvániában és Csehországban a tesztek 87 százaléka során 4G hálózatokhoz csatlakoztak a készülékek. A 4G szolgáltatások hozzáférhetőségét illetően Magyarország ugyancsak a harmadik legjobb helyen áll Európában - derül ki az OpenSignal bejegyzéséből.



A szervezet mérési statisztikái szerint a világ egyéb régióban megállt a 4G szolgáltatások adatátviteli sebességének gyorsulása, míg Európában ez továbbra is javul. Ha fejlődés üteme nem változik, a régió a legfejlettebbnek számító kelet-ázsiai piacot is beérheti - közölték.