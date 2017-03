A magyar nemzeti stand kapta a legjobb európai kiállítónak járó díjat

Megkapta a legjobb európai kiállítónak járó díjat a magyar nemzeti stand szombaton a világ legnagyobb idegenforgalmi szakvásárán, a berlini Nemzetközi Turisztikai Börzén (ITB).A zsűri elsősorban a nemzeti stand innovatív és interaktív megoldásait méltatta, kiemelték, hogy az úgynevezett 360 fokos szoba videófilmjei és a virtuális valóság (VR-) szemüvegre fejlesztett bemutatók révén a látogatók szinte élőben kereshetik fel a leghíresebb magyarországi látványosságokat.



A kiemelt helyen, Franciaország, Görögország és Portugália standja mellett elhelyezkedő 300 négyzetméteres magyar standon az MTÜ 20 hazai társkiállítóval együtt mutatja be a magyar idegenforgalmi kínálatot a borkészítéstől a fürdőkultúráig, és az Alföldtől a Balatonon át a fővárosig valamennyi fontos témát és helyszínt áttekintve.



A 360 fokos szobában - amelynek falai körpanorámát nyújtó kivetítőt alkotnak - a látogatók a többi között a budapesti Gellért-hegy tetejéről feltáruló látványban gyönyörködhetnek, a VR-szemüveggel pedig egyebek mellett a balatoni jégvitorlázás élményét élhetik át.



Az idei, 51. ITB-n 1092 standon 184 országból és régióból több mint 10 ezer kiállító mutatja be szolgáltatásait és termékeit, a partnerország az Afrika déli részén fekvő Botswana. A vásárra szervezett szakmai fórumok és konferenciák kiemelt témája a negyedik ipari forradalomnak is nevezett digitalizáció hatása az idegenforgalomra. A vasárnapig tartó négynapos kiállításra a szervezők várakozása szerint 180 ezren látogatnak el.

A szakma legnagyobb rendezvényén felépített nemzeti stand a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) bemutatkozása, "egy fiatal csapat első munkája, amelynek sikerére nagyon büszkék vagyunk" - mondta a közmédiának az esti díjátadó után Naszvadi Nóra kiállítás-, és rendezvényszervezési főosztályvezető.Az európai kiállítók 86 pályázóból álló mezőnyében a második helyet Törökország, a harmadik helyet Ausztria nemzeti standja szerezte meg. A legjobb kiállítónak járó fődíjat a Lufthansa légitársaságnak ítélték oda.