A Lucasfilm nem tud tovább együtt dolgozni a Star Wars spin-off rendezőivel

Rendező nélkül maradt az új Star Wars spin-off: a fiatal Han Solóról szóló film eddigi rendezőitől, Phil Lordtól és Christopher Millertől művészeti nézetkülönbségek miatt vált meg a produkció.



A hírt kedden közölte Kathleen Kennedy, a Lucasfilm elnöke. Hozzátette, hamarosan bejelentik az új rendező nevét. A filmet a tervek szerint 2018 májusában mutatják be.



Lord és Miller január óta forgatta az egyelőre cím nélküli filmet Londonban Alden Ehrenreich és Donald Glover főszereplésével. Mellékszerepekben játszik Woody Harrelson, Emilia Clarke és Thandie Newton.



"Sajnálatos módon elképzeléseink és módszereink nem álltak összhangban. Általában nem kedveljük a művészeti nézetkülönbségek kifejezést, de most az egyszer igaz a közhely" - írta közleményében az igazgató.



Lord és Miller nagy elismerésre tettek szert, ők készítették többek között a 21 Jump Street - A kopasz osztag és A Lego-kaland című filmeket.



Az elmúlt félévben a rendezők a közösségi médiában is hirdették új projektjüket, a második Star Wars spin-offot, azaz sorozaton kívüli, önálló cselekményű Star Wars-filmet.



A Lucasfilmnek korábban is akadtak problémái rendezőkkel. 2015-ben megváltak Josh Tranktől, aki szintén egy spin-offon dolgozott. A produkcióra még nem jelölték ki az új rendezőt.