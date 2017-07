A Linkin Park együttes hétfőn nyílt levélben búcsúzott énekesétől

"Összetört a szívük" Chester Bennington halála miatt, aki a múlt héten felakasztotta magát, írták.Még mindig a gyász és a tagadás hullámai borítják el őket és családjaikat, ahogy megpróbálják feldolgozni, mi is történt, fogalmaztak.A 41 éves Bennington Los Angeles közelében lévő otthonában, a hálószobája ajtajára akasztotta fel magát."Kedves Chester" - kezdik a nyílt levelet. - "Annyi embert megérintettél, talán többet is, mint aminek tudatában voltál. Az elmúlt néhány napban tanúi voltunk a világ minden tájáról érkező túlcsorduló szeretetnek és támogatásnak mind a közönség részéről, mind a magánéletünkben. Talinda (a feleség) és a család nagyra értékeli ezt, és azt akarja, hogy a világ megtudja, te voltál a legjobb férj, fiú és apa, a család soha többé nem lesz teljes nélküled" - írta a banda.

Bennington az együttes két vezető vokalistájának egyike volt. A Linkin Park a 2000-es években ért el sikerei csúcsára, számtalan díjat kaptak, köztük Grammy-díjakat is. Legismertebb számaik között szerepel az In the End, a What I've Done és a Numb.A banda további tagjai Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Phoenix' Farrell, Joe Hahnand és Rob Bourdo. Mint írták: Bennington hiánya akkora űrt hagyott, amit nem lehet betölteni. "Hiányzik a szobából egy pajkos, vicces, ambiciózus, kreatív, kedves, nagylelkű hang."Az együttes közölte: mindig is tudatában voltak annak, hogy Bennington együtt élt "démonjaival", amelyek végül magukkal vitték. Kiénekelte őket magából, bátran mindenki elé tárta őket, és "ezzel minket is összehozott, és arra tanított, hogy humánusabbak legyünk" - hangsúlyozták a csupa szív énekesről.A Linkin Park, amely 2000-ben adta ki Hybrid Theory című debütáló albumát és legutóbb májusban jelentkezett a One More Light című új lemezével, a héten indult volna turnéra, ám Bennington halála miatt törölték a fellépéseket."A zenélés és előadás iránti szeretetünk olthatatlan. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövőnk, de azt igen, hogy mindannyiunk életét jobbá tetted. Köszönjük ezt az ajándékot. Szeretünk és nagyon hiányzol" - búcsúztak az énekestől. Aláírásként pedig hozzáfűzték: "Addig is, amíg újra találkozunk".