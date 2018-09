A lengyelek Pawel Pawlikowski Hidegháború című filmjét nevezik az Oscar-díjra

Pawel Pawlikowski Hidegháború című filmjét nevezi Lengyelország a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára.



A fekete-fehérben forgatott Hidegháború az 1950-es és 60-as években a vasfüggöny két oldalán játszódó szenvedélyes szerelmi történet. A szegényparaszti családból származó Zula (Joanna Kulig) és a városi értelmiségi karmester, Wiktor (Tomasz Kot) a kommunista hatalomátvételt követően alakuló Mazurka néptáncegyüttesben talál egymásra. Egy turnén Wiktor Párizsba disszidál, de Zula nem követi. A film a kapcsolatuk ezt követő tíz évéről szól, egymásra találásukról, csalódásaikról és hazatérésükről.



Pawlikowski a film cannes-i bemutatóján elmondta, hogy a Hidegháborút saját szülei története ihlette, de egyúttal azt is be akarta mutatni, hogyan hatott az egyes emberek életére a politika. A májusi francia filmmustrán Pawlikowski a legjobb rendező díját kapta.



Az alkotás szombaton elnyerte a Gdyniában megrendezett 43. Lengyel Játékfilmfesztivál fődíját is.



A lengyel Oscar-bizottság titkos szavazással választotta ki a Hidegháborút. A lengyel nevezések közül eddig tíz jutott el a jelölésig, és egy film - Pawlikowski Ida című alkotása - nyerte el a legjobb idegen nyelvű film Oscarját.



Az Oscar-jelöléseket január 22-én hozzák nyilvánosságra, az amerikai filmakadémia díjainak átadását február 24-én rendezik meg.